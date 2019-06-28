(Jacques Boissinot/Canadian Press)

魁北克省公布技术移民新流程，商界欢迎

作者 黎黎 |
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2019年6月28日（星期五） 08:30
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魁北克省移民部长 Simon Jolin-Barrette 星期四（6月27日）公布了魁省接收技术移民的新流程。

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他说，目前已经在魁北克省的人，以及愿意到大城市以外地区生活和工作的人，将会获得优先对待。

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PHOTO : ISTOCK / STADTRATTE

如何申请

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加拿大广播公司报道说，现在网上申请系统已经运作，申请人可以提交 “感兴趣” 表格，这个步骤免费。

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申请表格进入系统后，政府将在 60 天内邀请其中一些人提交正式移民申请，并缴纳相关费用。

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在正式申请提交后，申请者最多在 6 个月内会得到政府的答复。

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省移民部长 Simon Jolin-Barrette 说，谁会得到政府的 “邀请”，取决于魁北克劳动力市场目前的需求。

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PHOTO : GETTY IMAGES / CLÉMENT SABOURIN

之后，省政府将根据申请者的年龄、学历、工作经验、法语和英语水平、在魁北克逗留的时间以及是否有雇主信等标准进行评估。

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以下是魁北克省技术移民筛选打分表的部分内容：

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作废申请中部分人可以重新申请

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6 月初，魁北克省议会通过了第 9 号法案 – Bill 9，取消了大约 16,000 份移民申请。

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但在失效的16,000个申请中，魁省将邀请其中 3,700 名申请人通过新系统再次申请，因为这些人目前已经在魁北克省生活和工作。

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大大缩短等待时间

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PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS

魁北克省移民部长 Simon Jolin-Barrette 周四还表示，新流程将通过一个于去年启动的网上管理系统 Arrima 进行，这个系统可以把申请人的等待时间从平均 36 个月减少到 6 个月。

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魁省政府还建立了一个门户网站，将雇主与符合条件的潜在员工对接，这个网站将在 2020 年 2 月启用。

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魁省移民部长Simon Jolin-Barrette 还表示，已经有雇主聘用信的人，将会被首先考虑。

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商界赞扬

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魁北克省雇主委员会（CPQ）是一个促进魁省商界利益的由雇主组成的机构，该机构在一份声明中表示欢迎政府推出的新流程。

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这份声明尤其赞扬省政府现在优先考虑那些在魁北克省已经有工作经验的申请人，或已经在魁北克省上学受了教育的申请人。

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PHOTO : GETTY IMAGES / NIYAZZ

加拿大独立企业联合会（CFIB）也对魁省的移民改革政策表示赞赏。

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CFIB 表示，这一改革将大大有助于解决魁北克省的劳动力短缺问题，目前魁北克省经济大发展，成为加拿大最缺人手的省份，CFIB 在今年年初表示，魁北克省现在有 120,000 个职位招不到人。

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（CBC）

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