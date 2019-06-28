控制及侵入智能手机的新骗局

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安大略警方拘捕了一名男性，指控他以智能手机诈骗一名新斯科舍省居民$15,000加元。

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两星期前，这名诈骗者给新斯科舍省的一名女性的手机打电话说，他在为加拿大皇家骑警和银行工作，调查银行雇员盗窃存款案。在通话中，这名女性说她觉得这听起来是个骗局，而诈骗者则建议她挂断电话，打她自己银行卡背后的银行联系电话核查他是真是假。

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这名女性果然拨打了她银行卡背面的银行电话，而接电话的人正是这位男子。

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安大略省Peel地区警官穆肯（Akhil Mooken）说，诈骗者使用的设备和技术手段越来越高明，他表示皇家骑警目前正和电话公司合力调查这一案件原委。

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目前通过控制或侵入智能手机进行诈骗的案例日渐增多，警方提醒人们警惕。

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这一案件的诈骗者最终说服这位新斯科舍省女性将$15,000加元通过快递分别送往位于安大略省布兰普顿市（Brampton）的三个不同的地址。

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安大略警方通过这些快递地址抓到了诈骗者，一名21岁的男性，他被指控在新斯科舍省和不列颠哥伦比亚省诈骗钱财。

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RCI with Preston Mulligan，CBC News

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