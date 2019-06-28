周末网络广播（2019年6月28-30日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的梁燕和沈二。欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播-中文频道；在每周五北美东部时间上午9点半，我们会有脸书直播Facebook Live;加广出品的加拿大新闻移动App已经可以在谷歌和苹果应用商店免费下载。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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G20前夕CBC分析：中国的贸易限制给加拿大带来新的机会

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星期四，CBC资深记者唐·皮蒂斯（Don Pittis）撰文表示，中国对加拿大的贸易限制策略对加拿大不是坏事。在G20开始之前，他提醒政府，加拿大应该寻找中国之外的市场，加拿大贸易要超越过去加中贸易的思维。梁燕报道

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灾害频发让加拿大军队捉襟见肘

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地球气候变化让加拿大近年来水灾和森林火灾等自然灾害日渐频繁，参加救灾工作的加拿大军队也日益感到人力物力捉襟见肘，快到了能够负担的极限。方华报道

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《性取向》VS《性取向》：32年的时差，同性恋社区出现了那些变化？

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1984年，房惠晴开始制作有关亚裔同性恋的纪录片《性取向，Orientation》。他采访了14位亚裔男女同性恋，他们有些是出生在加拿大的亚裔，也有来自香港、马来西亚、印度的移民。2016年，房惠晴拍摄了纪录片《回访：性取向，Re:Orientation》，这是《性取向》的续集，他说服了其中的七位接受访问。梁燕报道

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加拿大50岁以上人幸福指数高

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对加拿大人幸福感的一项全国性调查显示，55岁以上的加拿大人的幸福感最高。Leger公司的上述调查是6月11日到17日通过网上问卷的方式进行的，参加问卷调查的3540位加拿大人从几个主要角度对自己的幸福感用十分制进行打分，10分是最高的幸福感等级。方华报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；祝您健康愉快，下次节目见！

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