中国战机东海超低空尾随加拿大军舰

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加拿大国防部证实，加拿大海军护卫舰里贾纳号HMCS Regina和补给舰阿斯泰里克斯号 MV Asterix北京时间星期一下午在东海国际水域航行时受到两架苏-30中国战机超低空轰鸣飞行的骚扰；这两架中国战机离加拿大军舰最近时不到3百米、其飞行高度离海面约30米。

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不过加拿大国防部发言人通过电子邮件告诉记者说，中国战机这次近距离接近加拿大海军军舰并非危险和挑衅行为、也在加拿大海军的预料之中；而且在两周前加拿大海军里贾纳号护卫舰和阿斯泰里克斯号补给舰从越南金兰湾出发，穿越中国南海、台湾海峡进入东海的航行过程中不断看到中国海军军舰、潜艇、海警巡逻船和捕鱼船的近距离跟踪式尾随航行。

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加拿大军方还收到报告说，不久前中国一艘捕鱼船用激光照射在台湾海峡附近国际水域上空执行针对朝鲜禁运任务的加拿大海军一架旋风式直升机，所幸该直升机和机上的加拿大军人没有受到伤害。目前还不清楚该中国捕鱼船是否受控于中国军方。

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2018年10月加拿大海军护卫舰卡尔加里号在穿越台湾海峡执行针对朝鲜的禁运监察任务时也受到中国战机的骚扰。

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日本、澳大利亚和新西兰海军军舰在执行针对朝鲜的禁运监察任务时也都遇到到过中国战机的骚扰行动。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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