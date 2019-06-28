G20：特鲁多与习近平聊了两分钟，谈话“富有建设性”

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正在日本大阪举行的20国峰会，加拿大总理特鲁多与中国国家主席习近平有机会聊了两分钟。加拿大媒体报道称，加官方的说法是，谈话“很有建设性”。

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由于众所周知的华为财务总监孟晚舟引渡美国事件，加拿大与中国的关系急转直下。特鲁多要求中国释放两名被关押的加拿大人，而中国要求，释放孟晚舟。同时，中国最近对加拿大出口产品的控制越来越严。

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（加拿大国家广播公司CBC拍摄到的特鲁多与习近平交谈画面。）

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加拿大外长弗利兰（Chrystia Freeland）星期五表示，非常幸运，在与中国的争执中，加拿大得到了世界广泛支持。

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弗利兰此前也曾与加拿大其他盟友联络，比如美国、德国、法国等，希望盟国领导人能够在二十国峰会上，给中国施压，释放两名加拿大人。

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同时，加拿大国内的经济分析人士敦促，加拿大应该追求出口商品更多元，而不仅仅只对美中两个国家。加拿大媒体表示，中国的做法显示，它不是一个值得信赖的贸易伙伴。

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中国与加拿大的双边贸易中，加拿大是贸易逆差一方，进口的中国商品远比出口数额要大，但是，加拿大不会轻易用贸易来赢得政治争端。而加拿大出口中国产品只占其出口总额的4.7%。

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中加关系方面，加拿大媒体还报道，中国驻加拿大大使卢沙野卸任在即，并在中国外交部官方网站上撰文，称“中加的紧张关系是暂时的，破坏中加友好的声音终将成为历史的杂音。“

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加拿大媒体表示，卢沙野在任期间对加拿大以强硬著称，曾在加拿大报纸撰写文章称，拘捕孟晚舟是“白人至上”行为。

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