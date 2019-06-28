安省上诉法院最新裁定：联邦碳税符合宪法

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今天，加拿大最大省份安大略省上诉法院做出裁决，联邦碳税符合宪法，并且是为了应对全球气候变化带来的严重问题。

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安省上诉法院大法官在裁定中表示，四月开始征收的联邦碳税属于联邦司法管辖范围，因为它与整个加拿大的担忧相关。

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在今年五月初，萨斯喀彻温省的最高法院也做出了相同的裁定，认为联邦政府征收碳税符合宪法。但是，安大略省省长福特政府称，会将案件上诉至最高法院。

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加拿大环境部部长麦肯纳（ Catherine McKenna ）对裁决表示欢迎，认为对于担心气候变化的加拿大人，这是个好消息。同时，她指责保守党党领袖希尔，安省省长福特，以及阿尔伯达省的肯尼，称他们是在浪费纳税人的金钱。

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安省的上诉法院裁定甚至表明，联邦碳税不是一种税收，因为碳税收益最终返回到了民众手中。

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从今年四月开始，加拿大各省份没有执行碳税政策的四个省份，包括安省、阿尔伯达省、萨斯喀彻温省、以及曼尼托巴省，联邦政府开始向他们征收联邦碳税。

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