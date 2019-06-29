美联社和谷歌正建立一个更快速度共享更多本地新闻的工具

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地方新闻，特别是报纸的危机已经延续了10数年。在网络信息充斥的时代，人们的注意力被更有意思和更“大”的事件吸引。但是地方新闻在百年间是整个民主社会的基石，也是民众了解地方社区的门户。

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在谷歌最近对当地新闻的承诺中，美联社和谷歌新闻倡议将为成员地方新闻编辑室建立一个直接分享内容和报道计划的工具。



“我们生活在一个新闻时代，在这个时代，人们希望互相帮助，并把合作置于竞争之上。” ”美联社美国新闻副总经理诺琳·吉莱斯皮(Noreen Gillespie)

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该工具仍处于开发阶段，谷歌提供的20多万美元将允许美联社雇佣一名关系经理来参与和协调出版商。该协议还责成美联社为其他合作伙伴编写一份流程文件，以学习他们的新闻经验。

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如果一切按计划进行，纽约试点出版商将能够在一月份开始使用该工具，目标是最终扩展到所有50个州。



“ 报业创造了你，你现在有义务帮助我们渡过这场危机，相反，你不断提高我们的费率，并向我们收取图片费用。 ” 2009年《刀锋报》编辑罗伊·雷哈布向美联社抱怨

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这个工具的支持对象目前是美联社的本地新闻共享网络，其涉及纽约州近20多家本地出版商，包括阿迪朗达克日报企业、奥尔巴尼时代联盟、福特汉姆大学WFUV广播电台和新罗谢尔的WRNN电视台。

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谷歌承诺，这个工具将是更容易操作的模型，确保新闻能够更快地与地方共享。工具将是不会是美化的谷歌文档或电子表格。

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