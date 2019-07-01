特鲁多：向习提出了两名被扣加拿大人问题

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加拿大自由党政府总理特鲁多星期六在记者招待会上表示，他在星期五与中国国家主席习近平的非正式交谈中提出了两名被中国司法机关以危害国家安全罪监禁的加拿大公民的问题。

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特鲁多认为，在目前加拿大和中国关系遇到困难的情况下，有机会与中国领导人进行面对面交流沟通是重要的。加拿大政府对上述两名加拿大公民在中国被监禁的问题非常重视，所以能向中国领导人当面就这一问题交换意见具有重要意义。

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加拿大和中国方面未能就加拿大总理特鲁多在这次20国集团峰会期间与中国国家主席习近平举行双边会谈做出安排。不过特鲁多办公室说，在20国峰会期间特鲁多与习近平之间有建设性的意见交流。

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特鲁多办公室还证实，加拿大总理特鲁多在这次20国集团峰会期间在与欧盟国家领导人的会晤中，在呼吁中国释放其关押的上述两位加拿大公民方面得到了欧洲盟国领导人的广泛支持。

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不过，特鲁多绕开了记者提出的加拿大是否准备对中国制裁加拿大的措施进行反制的问题。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖谢尔抨击特鲁多对来自中国的政治经济双重打压毫无反手能力；认为加拿大必须向中国表明其打压加拿大的行动会引发加拿大的反制措施。

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在20国集团峰会前特鲁多访问华盛顿时曾经获得美国总统特朗普的承诺，说他会在与习近平的场边会谈中提出中国为报复加拿大拘捕华为公司首席财务官孟晚舟而逮捕两位加拿大公民的问题；但特朗普在与习近平的会谈结束后回答记者问题时说，他与习近平的会谈并没有涉及孟晚舟的问题。

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