习特会后美方强调华为仍在黑名单上

在20国峰会期间美国总统特朗普向中国国家主席习近平承诺将准许美国科技公司向华为公司供货后,白宫经济顾问库德洛星期日在接受福克斯新闻节目采访时表示,由于对美国国家安全可能的威胁、华为公司仍然在美国的黑名单上。

库德洛指出,美国准许向华为公司提供的供货授权只限于世界贸易中广泛存在的大众化芯片和电脑软件,那些涉及国家安全的高科技芯片和软件不包括在恢复供货的范围内。

美国一些共和党参议员周末批评特朗普放松对华为公司的禁运管制是灾难性错误,因为华为公司对美国的国家安全构成威胁。

美国政府贸易代表处去年发表的调查报告说,中国政府在使用多种不正当手段获取美国高科技技术,包括政府出资让中国公司购买外国公司拥有的先进技术、强迫想在中国经营的外国公司交出关键技术以换取进入中国市场、甚至直接盗窃外国的高科技技术。

RCI with The Associated Press、CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada