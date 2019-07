特朗普长袖善舞对华、对朝双管齐下

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在20国峰会期间美国总统特朗普不但成为媒体关注的焦点,而且双管齐下地与中国国家主席习近平达成了恢复美中贸易谈判的协议、与朝鲜最高领导人金正恩达成了恢复美朝核会谈的协议。

特别是在朝鲜问题上特朗普不但不安常理出牌、用在全世界面前发推特的方式邀请金正恩在板门店会晤,而且随性地跨过三八线几十米,成为第一个进入朝鲜领土的美国现任总统,还邀请金正恩前往华盛顿白宫做客。

在万众瞩目的中美贸易争端问题上,特朗普与中国国家主席习近平达成的恢复贸易谈判的协议虽然没有停止贸易战,但却避免了美中贸易战的升级、缓解了世界经济界的担心。

国际经贸专家的共识是,一年来美国对中国进入美国市场的两千多亿美元的商品先征10%、后来拉升到25%的惩罚性关税和中国对美国商品的反制性征税已经伤害了双方各自的经济,但如果特朗普真的像其声称的那样对另外3250亿美元进入美国市场的中国货也征收惩罚性关税,则整个世界经济都会受到伤害。

美国与中国政治和经济争斗已经波及到让加拿大。在加拿大应美国司法机关的要求拘捕了中国华为公司首席财务官孟晚舟并启动引渡听证程序后,中国不但以触犯国家安全罪为由逮捕了两位加拿大公民、而且相继禁止加拿大油菜籽和猪肉进入中国市场。

RCI with The Associated Press、Evan Dyer · CBC

