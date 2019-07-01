加拿大举国欢庆七一国庆节

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7月1日是加拿大建国152周年纪念日、是加拿大的国庆假日。

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不但加拿大首都渥太华会是民众欢庆的海洋，而且从大西洋沿岸到太平洋沿岸再到北冰洋沿岸的加拿大各个地区都会有各种各样的庆祝活动。

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加拿大礼仪上的国家元首英国女王的代表-加拿大总督Julie Payette女士将出席国庆日庆祝仪式，加拿大总理特鲁多也将与民同庆，不过这是特鲁多在10月份大选前作为本届联邦政府总理最后一年参加国庆日庆祝活动。

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加拿大首都渥太华的庆祝活动包括加拿大空军战机列队飞过议会山上空、雪鸟飞行表演队的特技飞行、知名歌手的演出、焰火晚会等。加拿大广播公司英语和法语电视台都直播首都渥太华的庆祝活动。

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在法语省份魁北克省的加拿大第二大城市蒙特利尔，那里的7月1日除了是一年一度的国庆节之外还是一年一度的搬家日，成千上万的蒙特利尔市民利用这个长周末假期搬家，这已经成了蒙特利尔的一道独特街景。

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