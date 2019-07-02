一个月有 6 条露脊鲸死亡， 人类行为是主要原因

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加拿大海岸警卫队在圣劳伦斯湾 ( Gulf of St. Lawrence) 发现了一条缠上了渔具的北大西洋露脊鲸 （North Atlantic right whale ）。

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加拿大新不伦瑞克省的 Grand Manan Whale & Seabird 研究站在 Facebook 页面上说，这是一条编号 4400、于 2014 年出生、被取名为 Naevus 的露脊鲸。

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上周六（6月29日）它被发现缠上了渔网，目前尚不清楚程度是否严重。

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救鲸队

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研究站表示，由于最近几天天气恶劣，有强风和暴雨，有关方面不能进行解救行动，一旦天气好转，就将开始进行把鲸鱼从渔网中解救出来的工作。

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Campobello 救鲸队（Campobello Whale Rescue Team）表示，帮助这条鲸鱼脱开渔网会比较困难，不是容易的事情。

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这支救鲸队设在新不伦瑞克省的 Campbello 岛，最近曾经帮助一条座头鲸（humpback whale）摆脱了身上的渔网。

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加拿大渔业部

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在获知上述情况后，加拿大渔业和海洋部（Department of Fisheries and Oceans ，DFO）发表声明，表示有关当局正在与 Campobello 救鲸队一起评估把这条鲸鱼救出来可采取的途径。

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声明说，加拿大海岸警卫队首先发现了这条被渔网缠上的鲸鱼，目前还不清楚该鲸鱼被缠上了多长时间，我们在非常认真地对待这个情况。

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增设减速区域

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这个星期，加拿大交通部 （Transport Canada ）在圣劳伦斯湾的两条航线上增设了对渔船的船速限制。

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在位于圣劳伦斯湾西部的两条指定航道上，20 米或更长的船只行驶速度不能超过 10节。

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这是个补充措施，之前政府已经发布措施，从今年 4 月份到 11月15日，圣劳伦斯湾大部分海域船舶的速度限制为10 节。

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今年已有6条露脊鲸死亡

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加拿大广播公司报道说，今年自 6 月初以来，已经有 6 条北大西洋露脊鲸死亡，

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本周一，研究人员对在加斯佩半岛 Gaspé Peninsula 发现的一条死鲸开始进行尸检，这是一条母鲸。与此同时，渔业部有关部门正在审查对另外两只鲸鱼的尸检方案。

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加拿大渔业部表示，蒙特利尔大学 （Université de Montréal）和爱德华王子岛大学（University of Prince Edward Island）的兽医团队将在美国专家的支持下一起进行尸检，以确定鲸鱼的死亡原因。

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一半以上由人类造成

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2018 年在加拿大水域没有发现有露脊鲸死亡，但 2017 年在加拿大水域总共有12条露脊鲸死亡。

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2017 年的尸检报告显示，12 条死鲸中，有 4 条死于和船只碰撞导致的创伤，2 条死于渔具缠绕造成的伤害。

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根据上周四公布的一项最新研究，在过去的 16 年中，总共记录到 70 条北大西洋露脊鲸死亡，其中一半以上鲸鱼的死因是撞上了船只，或缠住了渔网或渔具。

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世界上目前只剩下大约 400 条露脊鲸。

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(Gail Harding/CBC, Radio Canada）

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