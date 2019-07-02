把脉：加拿大人最担心啥、最不信任谁？

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多在首都渥太华七一国庆节庆祝活动前接受采访时告诫加拿大人说，要小心有人故意煽动和夸大加拿大面临的问题、挑动民众害怕和担心的情绪。

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特鲁多七一讲话

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不过特鲁多承认，许多加拿大人被生活上的入不敷出所困扰，许多加拿大人担心自己的前途和孩子们的前途、担心自己的退休生活，许多加拿大人担心与土著人的和解进程，许多加拿大人对地球气候变化带来的种种问题感到担心。

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特鲁多表示，作为政治人物和自由党的领袖，他的责任是把加拿大人对未来的担心转化为解决问题的努力；有人可能想借此夸大问题，但加拿大民众真正希望的是拿出解决问题的具体办法；而这正是他过去四年执政一直在做的事情、也希望加拿大选民给他机会以继续这样做。

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十月大选

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加拿大将在10月中旬举行大选，也就是全国议会选举。在联邦议会中获得多数席位的政党将成为执政党。

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目前在选民支持率方面领先自由党的保守党领袖谢尔在七一国庆节先在加拿大东部的新布伦瑞克省参加那里的国庆活动，然后乘飞机到多伦多参加在Ribfest举行的活动，随后再乘飞机横跨加拿大到不列颠哥伦比亚省的Kelowna 市参加那里的国庆活动。谢尔说他领导的保守党在国庆节期间带给加拿大选民的信息是积极正面的，这就是保守党的执政纲领是要减轻加拿大人的生活负担、把钱留在加拿大民众的手里而不是囊括到政府的口袋里。

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民众最担心什么

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根据加拿大广播公司赞助的民意调查，在离大选还有4个月的情况下，72%的加拿大人对前途感到焦虑和担心；让他们焦虑的因素既有个人和家庭财务方面的压力，比如生活费用的不断上涨，也有世界性的问题，比如地球变暖带来的种种问题。

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这一由Public Square Research 和 Maru/Blue民意测验公司在5月31日到6月10日对4500名加拿大人进行的询问调查显示，加拿大人最担心的两个问题是生活费用上涨（32%）和地球变暖引起的气候变化（19%）。

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不过对于新移民来说，虽然生活费用上涨是他们最担心的问题，但排在第二位让他们担心的问题不是地球变暖而是找工作难的问题。

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不信任政客和政党

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这一民意调查还发现，加拿大选民不相信政治党派真正代表选民的利益、而是把保住自己执政党的地位放在第一位；持这种观点的加拿大人的比例高达88%；78%的选民认为加拿大普通民众和精英阶层之间被鸿沟分隔开来。

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虽然95%的选民认为行使自己的选民投票权是至关重要的，但仍然有34%的选民认为他们的选票不会改变政党和政客只关心自己利益的问题。

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对移民的看法

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在移民问题上加拿大人的看法似乎有矛盾。一方面有77%的加拿大人说他们对加拿大是个包容的国家感到骄傲，有85%的加拿大人说他们对同性恋、双性恋、变性人等性取向群体抱友好态度，但同时又有65%的人认为加拿大社会在接纳各种社会群体方面走得太远了。特别是在45岁以上的人口群体中，持这种看法的加拿大人的比例高达73%。

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56%的加拿大人说他们担心接收移民过多会让加拿大变得不再是加拿大；而且从移民变成加拿大新公民的人中也有47%的人有这样的担心。

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RCI with Catharine Tunney、Éric Grenier · CBC News

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