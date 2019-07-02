伊朗浓缩铀产量突破核协议上限

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国际原子能署星期一证实，伊朗累计生产的低浓度浓缩铀已经超过其与国际社会签订的核协议所准许的上限。

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在美国总统特朗普宣布美国撤出伊朗核协议之后，伊朗表示如果美国继续其敌视伊朗的挑衅行动、则伊朗将不再受其与主要西方国家签署的核协议约束。

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不过，伊朗似乎并没有彻底撕毁核协议。伊朗外交部发言人Abbas Mousavi表示，伊朗对核协议的态度可以反转；因为伊朗并不想违反核协议，只是在对美国去年撤出伊朗核协议的决定和强化对伊朗制裁的措施作出必要的反应。

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累计足够数量的低浓度浓缩铀是生产原子弹的第一步，第二步是将低浓度浓缩铀精炼成高浓度浓缩铀。

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伊朗提出的在浓缩铀问题上“反转”的条件是，欧盟国家加强与伊朗的经济和贸易合作，以缓解美国经济禁运给伊朗带来的问题。

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伊朗方面警告说，上述“反转”的窗口期很短，这是挽救伊朗核协议的最后机会。

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