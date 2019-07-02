本世纪末加拿大海域冰山可能绝迹

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每年春季从格陵兰漂流到加拿大纽芬兰省海域的冰山吸引了众多的游客、也保持着大西洋北部海域的生态平衡；但科研人员的研究显示，到本世纪末冰山可能会在加拿大纽芬兰海域绝迹。

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今年初发表在National Academy of Sciences 学报上的研究论文显示，地球变暖让格陵兰西部冰盖融化的速度比原来预计的快了4倍。

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纽芬兰 Memorial University大学研究格陵兰冰盖融化问题的专家Lev Tarasov指出，在第二次世界大战结束时的20世纪中期到21世纪开始的半个世纪里，格陵兰冰盖的融化速度几乎没有变化，但随着21世纪的到来格陵兰冰盖开始了快速融化的过程。这意味着在今后几十年纽芬兰省海域会有更多的冰山出现，但在这之后从融化的格陵兰冰盖中分离出来的冰山数量会开始减少，而且由于海水温度的上升、冰山没有漂流到纽芬兰省会城市圣约翰斯市附近海域就已经在经过纽芬兰北部拉布拉多半岛海域时溶解消失了。

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专家们认为，格陵兰冰盖的加速融化会导致海平面明显上升，这会给世界低海拔海岸线城市带来灾难性影响。

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RCI with Chris O’Neill-Yates · CBC

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