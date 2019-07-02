新不伦瑞克省5名新任命的司法官员自由党部长有特殊关系，难辞任人唯亲之嫌

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联邦自由党一直许诺说将司法职位的空缺留给那些“最优秀的司法专业人士”，但加拿大广播公司的报道披露。去年在新不伦瑞克省司法系统新任命的6人中，有5人并不是因为“最优秀”，而是因为与自由党部长多米尼克·勒布朗（Dominic LeBlanc）有特殊关系。

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勒布朗现任联邦政府省际关系、北方事务及国内贸易部部长。他曾在2008年竞选自由党领袖，但没有成功。

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联邦政府去年在新不伦瑞克省总共任命了6名司法系统的官员，其中有5人与勒布朗有特殊关系，一位是勒布朗的邻居，一位是勒布朗家的亲戚，还有三位律师是自由党的长期捐助者。

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阿卡迪亚大学（Acadia University）教授艾琳·克兰德尔（Erin Crandall）一直在研究加拿大司法任命的政治问题，并撰写了很多文章。她表示，尽管政府说要限制在法官选拔中优先考虑赞助者，但在新不伦瑞克等较小的省份仍然存在。虽然这个问题不像50年前那么严重，但我们确实看到它仍在发生”。

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例如上个月联邦司法部长大卫·拉梅蒂（David Lametti）新任命的两名法官都是一直给勒布朗捐款的律师，其中一名甚至并不住在勒布朗所在的选区，而是住在100公里以外。根据加拿大选举委员会提交的记录，这两人还在2009年与另外48人一起，捐款帮助勒布朗还清了竞选党领时欠下的3.1万元债务。

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而6月份由总理特鲁多任命的主审法官特雷西·迪瓦尔（Tracey DeWare）虽然以前是保守党的赞助者，但她的商人丈夫是自由党的捐赠人，而且她家就住在勒布朗隔壁。

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新不伦瑞克省司法系统去年的第五项任命则更明显是任人唯亲。被任命的是勒布朗内弟的妻子，蒙克顿的家庭事务律师玛丽·理查德（Marie-Claude Belanger-Richard）。

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勒布朗拒绝就这些问题回答CBC的提问，并说这都是司法部长的权限。而司法部长拉梅提的办公室拒绝接受采访请求。只又新闻秘书发表了一份声明，否认新不伦瑞克任命的司法系统任命存在偏袒和与政治赞助有关。

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加拿大研究人员2010年时对加拿大过去15年的856个司法任命进行了系统分析，结果显示：新不伦瑞克省约有77％的司法任命与政治选择有关，是全国平均水平的两倍，是不列颠·哥伦比亚省和安大略省的五倍。自2017年以来，新不伦瑞克省共有10个联邦司法任命或升职。除了最近与勒布朗有关的五个人之外，至少还有三名其他被任命的人是自由党的政治捐助者。

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