现任联邦政府省际关系、北方事务及国内贸易部部长的勒布朗 (Matt Smith/Canadian Press)

新不伦瑞克省5名新任命的司法官员自由党部长有特殊关系，难辞任人唯亲之嫌

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
2019年7月2日（星期二）12:10 发表
2019年7月2日（星期二）12:12 更新
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

联邦自由党一直许诺说将司法职位的空缺留给那些“最优秀的司法专业人士”，但加拿大广播公司的报道披露。去年在新不伦瑞克省司法系统新任命的6人中，有5人并不是因为“最优秀”，而是因为与自由党部长多米尼克·勒布朗（Dominic LeBlanc）有特殊关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

勒布朗现任联邦政府省际关系、北方事务及国内贸易部部长。他曾在2008年竞选自由党领袖，但没有成功。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府去年在新不伦瑞克省总共任命了6名司法系统的官员，其中有5人与勒布朗有特殊关系，一位是勒布朗的邻居，一位是勒布朗家的亲戚，还有三位律师是自由党的长期捐助者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿卡迪亚大学教授Erin Crandall (Acadia University/CBC)

阿卡迪亚大学（Acadia University）教授艾琳·克兰德尔（Erin Crandall）一直在研究加拿大司法任命的政治问题，并撰写了很多文章。她表示，尽管政府说要限制在法官选拔中优先考虑赞助者，但在新不伦瑞克等较小的省份仍然存在。虽然这个问题不像50年前那么严重，但我们确实看到它仍在发生”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如上个月联邦司法部长大卫·拉梅蒂（David Lametti）新任命的两名法官都是一直给勒布朗捐款的律师，其中一名甚至并不住在勒布朗所在的选区，而是住在100公里以外。根据加拿大选举委员会提交的记录，这两人还在2009年与另外48人一起，捐款帮助勒布朗还清了竞选党领时欠下的3.1万元债务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而6月份由总理特鲁多任命的主审法官特雷西·迪瓦尔（Tracey DeWare）虽然以前是保守党的赞助者，但她的商人丈夫是自由党的捐赠人，而且她家就住在勒布朗隔壁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新不伦瑞克省司法系统去年的第五项任命则更明显是任人唯亲。被任命的是勒布朗内弟的妻子，蒙克顿的家庭事务律师玛丽·理查德（Marie-Claude Belanger-Richard）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

勒布朗拒绝就这些问题回答CBC的提问，并说这都是司法部长的权限。而司法部长拉梅提的办公室拒绝接受采访请求。只又新闻秘书发表了一份声明，否认新不伦瑞克任命的司法系统任命存在偏袒和与政治赞助有关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大研究人员2010年时对加拿大过去15年的856个司法任命进行了系统分析，结果显示：新不伦瑞克省约有77％的司法任命与政治选择有关，是全国平均水平的两倍，是不列颠·哥伦比亚省和安大略省的五倍。自2017年以来，新不伦瑞克省共有10个联邦司法任命或升职。除了最近与勒布朗有关的五个人之外，至少还有三名其他被任命的人是自由党的政治捐助者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Découverte inédite d'une nouvelle catégorie de planètes

RCI | English

Taking music class predicts better academic performance: study

RCI | Español

Mis Raíces Mexicanas en los Week-ends du Monde de Montreal

العربية | RCI

تعاون بين "إكويتاس" في كندا و"روّاد التنمية" في مصر لتعليم أطفال عزبة خير الله