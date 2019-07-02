OPEC 延长减产协议 9 个月

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

石油输出国组织 – 欧佩克（OPEC） 的成员国星期二（7月2日）获得了其他大石油生产国的支持，把石油减产协议延长 9 个月，以在需求减弱的情况下提升价格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欧佩克成员国在星期一（7月1日）同意延长这一协议，星期二在非欧佩克成员国会议上，俄罗斯强力支持维持减产协议，与会国一致批准延长该协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

俄罗斯能源部长 Alexander Novak 在投票后说，为了保持市场目前的稳定状态并避免库存增加，我们决定保持减产的水平和幅度不变。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沙特阿拉伯也表示，考虑到目前的市场状况，减产协议延长 9 个月是正确的做法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欧佩克从今年1月1日开始实施减产协议，规定 6 个月内每天减产 120 万桶，现在这个协议将延长至 2020 年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

减产的目的是推升石油价格，减少供应过剩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(AP, CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada