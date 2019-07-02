加拿大一名漫画家被报社解雇， 疑因其作品讽刺了特朗普

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大新布伦瑞克省一家报纸工作的漫画家迈克尔·德阿德（Michael de Adder）上周末被解雇。这一消息引起加拿大新闻界的关注，因为他上星期三发表的卡通漫画是讽刺美国总统特朗普对死亡的难民冷酷无情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上周初，新闻媒体刊登了萨尔瓦多一对难民父女试图渡河进入美国的德克萨斯州，结果不幸双双溺水身亡。他们的尸体趴在河边的照片成为很多新闻媒体的头条，显示了非法移民为进入美国冒着很大的生命危险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

德阿德就此事件创作了一幅卡通漫画。在这对父女死亡的照片旁添上了特朗普手拿高尔夫球杆，从高尔夫车上下来，看着这对被淹死的父女说，“我在这打球你们不介意吧”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

结果星期五，德阿德就发推特说，他被报社解雇了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

德阿德工作的报社是布伦瑞克新闻集团（BNI），该集团掌控着新不伦瑞克省的所有新闻出版物， 包括三份报纸。该集团属于美国的埃尔文家族。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

德阿德在推特中说：“这件事很糟糕。我为他们工作了17年。我问编辑部主任为什么解雇我，是因为报纸不景气要削减成本，还是面临网络竞争，报社没有竞争力。他说都不是。那我认为最可能的原因就是我画的关于特朗普的漫画。这是最合乎逻辑的答案”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而BNI在星期日发表的一份声明中否认了解雇德阿德是因为他画的卡通。声明中说：“这是一个虚假的猜测。在这幅卡通画之前， 公司就已决定聘请另一位更受读者欢迎的漫画家，而且谈判已持续了数周”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但德阿德德对BNI的推理提出质疑，他说，在过去一年中， 他提交的有关特朗普漫画都没被采用后来的漫画还没有被使用。后来公司还告诉他，公司不会刊登有关特朗普的漫画。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大漫画家协会主席韦斯·蒂勒尔（Wes Tyrell）认为，德阿德被解雇传递出的是一种危险信号，使我们看到编辑的影响力正扩展到漫画家身上。这是一种审查形式，是令人无法接受的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还透露说，从本月开始，《纽约时报》也已完全停止在其国际版面刊登日常政治漫画。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但也有少数媒体仍在坚持出版自由的原则。渥太华的希尔时报(Hill Times)就在电子邮件声明中说，他们会继续与漫画家德阿德合作。并称“他是这个国家最有才华的漫画家之一”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada