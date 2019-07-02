遭解雇的漫画家Michael de Adder(Mairin Prentiss/CBC)

加拿大一名漫画家被报社解雇， 疑因其作品讽刺了特朗普

作者 亚明 |
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2019年7月2日（星期二）10:53 发表
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在加拿大新布伦瑞克省一家报纸工作的漫画家迈克尔·德阿德（Michael de Adder）上周末被解雇。这一消息引起加拿大新闻界的关注，因为他上星期三发表的卡通漫画是讽刺美国总统特朗普对死亡的难民冷酷无情。

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上周初，新闻媒体刊登了萨尔瓦多一对难民父女试图渡河进入美国的德克萨斯州，结果不幸双双溺水身亡。他们的尸体趴在河边的照片成为很多新闻媒体的头条，显示了非法移民为进入美国冒着很大的生命危险。

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Michael de Adder的漫画

德阿德就此事件创作了一幅卡通漫画。在这对父女死亡的照片旁添上了特朗普手拿高尔夫球杆，从高尔夫车上下来，看着这对被淹死的父女说，“我在这打球你们不介意吧”。

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结果星期五，德阿德就发推特说，他被报社解雇了。

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德阿德工作的报社是布伦瑞克新闻集团（BNI），该集团掌控着新不伦瑞克省的所有新闻出版物， 包括三份报纸。该集团属于美国的埃尔文家族。

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德阿德在推特中说：“这件事很糟糕。我为他们工作了17年。我问编辑部主任为什么解雇我，是因为报纸不景气要削减成本，还是面临网络竞争，报社没有竞争力。他说都不是。那我认为最可能的原因就是我画的关于特朗普的漫画。这是最合乎逻辑的答案”。

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而BNI在星期日发表的一份声明中否认了解雇德阿德是因为他画的卡通。声明中说：“这是一个虚假的猜测。在这幅卡通画之前， 公司就已决定聘请另一位更受读者欢迎的漫画家，而且谈判已持续了数周”。

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但德阿德德对BNI的推理提出质疑，他说，在过去一年中， 他提交的有关特朗普漫画都没被采用后来的漫画还没有被使用。后来公司还告诉他，公司不会刊登有关特朗普的漫画。

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加拿大漫画家协会主席韦斯·蒂勒尔（Wes Tyrell）认为，德阿德被解雇传递出的是一种危险信号，使我们看到编辑的影响力正扩展到漫画家身上。这是一种审查形式，是令人无法接受的”。

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他还透露说，从本月开始，《纽约时报》也已完全停止在其国际版面刊登日常政治漫画。

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但也有少数媒体仍在坚持出版自由的原则。渥太华的希尔时报(Hill Times)就在电子邮件声明中说，他们会继续与漫画家德阿德合作。并称“他是这个国家最有才华的漫画家之一”。

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