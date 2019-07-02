生活零浪费：埃德蒙顿市举办反浪费节

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为提倡生活零浪费，埃德蒙顿市于上周六（6月29日）举办了 第一届反对浪费节 – Locale Festival。

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加拿大广播公司报道说，参加的机构都是富有环保意识的供应商，他们鼓励人们采用可重复使用的水瓶、餐具、袋子，以及二手衣服。

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这个节的主办者 Jennifer Bertrand 和 Anna Owusu 说，创办这个活动是基于社会对绿色生活的需要。

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参加展览的机构中包括 “剩余食物基金会” – Leftovers Foundation。

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这是一个以志愿者为基础的组织，把即将被餐馆、咖啡馆、食品超市等扔掉的剩余食品转送到有需要的社会服务机构。

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基金会的首席协调员 Morgan Allen 说，目前在埃德蒙顿已经有100多名志愿者，他们每天与食品供应商联系，在一天结束时去收集多余的食物，然后再把这些食物送给一些服务机构。

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她说，基金会目前已经与17 家食品供应商和 15 个当地社会服务团体之间有合作，每周可以节省下大约 250 公斤食物。

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“剩余食物基金会” 于 2013 年在卡尔加里市起步，并于 2016 年扩展到埃德蒙顿市。

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该机构通过一个应用程序来协调志愿者们的工作，从而不需要租用办公室。

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（CBC）

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