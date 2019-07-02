(Justin Tang/Canadian Press)

加拿大建国152年，从数字见证成长与繁荣

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
2019年7月2日（星期二）17:14 发表
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

7月1日星期一是加拿大庆祝建国152年国庆日。当天有成千上万的人自发地来到渥太华议会前的广场，参加首都的庆祝活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总理特鲁多在庆祝大会上讲话。由于还有三个多月就要举行全国大选了，他的讲话听起来明显带有为竞选造势的意味。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：“ 到今年5月，已经有85个原住民社区解决了饮用水的问题，有82.5万加拿大人走出了生活贫困的困境，其中包括30万儿童”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果说，特鲁多显然是想以这两个数字，来证明执政的业绩。那CBC和本台记者搜集的更多有关加拿大的数字，则从各个角度证明了加拿大这个国家的发展和繁荣。以下是几组颇有代表性的数字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(The Nature Conservancy of Canada/Gordon MacPherson)

上帝馈赠给加拿大最重要的礼物是自然资源。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的淡水资源占全世界的15%。拥有全世界42%的可持续管理认证的森林、全世界30%的北方混生林、 全世界25%的湿地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大是世界第五大石油生产国， 原油储量仅次于沙特居世界第二，已探明的油砂原油储量占全球储量的81%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大也是世界第四大天然气生产国，可开采资源量估计在885万亿至1566万亿立方英尺之间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大还是世界三大黑土带之一。肥沃的黑土和棕土遍及全国， 其中以西部的三个平原省份最为辽阔。 它们是曼尼托巴省、萨斯克彻温省和阿尔伯塔省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皇家空军雪鸟飞行表演队飞过首都庆祝集会上空 （THE CANADIAN PRESS/Justin Tang）

加拿大的人口持续增长

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的人口总数到上周五中午为止，已达3757万8285人。而1867年建国时的人口总数只有346万3000人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

若与国土面积几乎相同的美国和中国相比，加拿大的人口是美国的1/9，是中国的1/36。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人口的持续增长得益于多个因素，包括全民公费医疗和生活质量提高带来的人均寿命延长， 以及接收大量世界各国的移民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2019年，加拿大人的平均寿命已达82.78岁，在世界各国中排名第13，低于瑞典，但高于韩国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的人口增长在很大程度上得益于来自世界各国的移民。2018年一年，加拿大接收了约31万各国移民，预计2019年会接收33万人，2020年会增加到34万人。去年国庆节期间，加拿大议会山前有3万6581名移民宣誓入籍。而现在申请加拿大永久居民的总数为140万人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大作为最早签署联合国难民公约的国家，还接收了大量国际难民。全世界有25个国家签署了联合国难民公约。但加拿大在2018年接受的难民数量，超过其他任何国家， 总共接受了2万8100名难民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但近两年，加拿大的难民体系也正面临严峻的考验。 因为有成千上万滞留在美国的非法移民， 穿越边境到加拿大申请难民，而政府又拿不出有效的阻止措施。这导致一些加拿大人的担心，约三分之二加拿大人将此视为问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

华人社区参加蒙特利尔的国庆游行（ CANADIAN PRESS/Graham Hughes）

加拿大在世界上的傲人排名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大在世界各项评比中都有傲人的排名，在世界各国幸福指数评比中，加拿大2013年时是第六， 2015年位列第五，前四名分别是瑞典、冰岛、丹麦和挪威。今年的排名有些下滑，但仍在前10名之中，位列第九。排在新西兰之后，奥地利之前。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大是世界上国民受教育程度最高的国家，拥有大学学历的人口比例达到54%，远远领先英国、美国、法国、德国等经济发达国家。所有国民都可享受12年免费义务教育，而且是高质量的优质教育。加拿大的教育质量通常排在世界前三名。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大的人均收入在世界排名第16位，在人类发展指数中排在第12位。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

参加温哥华加拿大国庆活动的华人女士Summer Shen （THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck）

加拿大的目前的全国平均失业率只有5.4，是43年以来最低的记录。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大人的生活方式及需要继续努力的方面

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大人大都喜欢大自然和户外活动。2017年加拿大种植了2亿662万盆花草。七成加拿大人说喜欢参加户外活动，其中44%是远足，32%是外出观看和拍摄野生动物，16%是为食物耕作或狩猎。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大人喜欢自己动手做一些力所能及的体力活，包括整理庭院，装修房屋等。去年第四季度， 加拿大人总共花了59亿加元购买各种工具。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大人很会享受，去年12月一个月，加拿大销售的蛋奶酒就有588万升。在去年大麻合法化之后，全国有360家大麻店开张。

但加拿大在有些数字上，还不尽人意，或与其他国家相比有差距，需要继续努力。

加拿大2016年温室气体排放量总数为70400万吨，人均温室气体排放量在20国集团中排在第一位。

加拿大全国性的法定假日现在为11天，而日本的法定假日是19天，柬埔寨有28天。收听

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治社会移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Découverte inédite d'une nouvelle catégorie de planètes

RCI | English

Taking music class predicts better academic performance: study

RCI | Español

Mis Raíces Mexicanas en los Week-ends du Monde de Montreal

العربية | RCI

تعاون بين "إكويتاس" في كندا و"روّاد التنمية" في مصر لتعليم أطفال عزبة خير الله