加拿大建国152年，从数字见证成长与繁荣

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7月1日星期一是加拿大庆祝建国152年国庆日。当天有成千上万的人自发地来到渥太华议会前的广场，参加首都的庆祝活动。

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总理特鲁多在庆祝大会上讲话。由于还有三个多月就要举行全国大选了，他的讲话听起来明显带有为竞选造势的意味。

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他说：“ 到今年5月，已经有85个原住民社区解决了饮用水的问题，有82.5万加拿大人走出了生活贫困的困境，其中包括30万儿童”。

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如果说，特鲁多显然是想以这两个数字，来证明执政的业绩。那CBC和本台记者搜集的更多有关加拿大的数字，则从各个角度证明了加拿大这个国家的发展和繁荣。以下是几组颇有代表性的数字。

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上帝馈赠给加拿大最重要的礼物是自然资源。

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加拿大的淡水资源占全世界的15%。拥有全世界42%的可持续管理认证的森林、全世界30%的北方混生林、 全世界25%的湿地。

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加拿大是世界第五大石油生产国， 原油储量仅次于沙特居世界第二，已探明的油砂原油储量占全球储量的81%。

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加拿大也是世界第四大天然气生产国，可开采资源量估计在885万亿至1566万亿立方英尺之间。

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加拿大还是世界三大黑土带之一。肥沃的黑土和棕土遍及全国， 其中以西部的三个平原省份最为辽阔。 它们是曼尼托巴省、萨斯克彻温省和阿尔伯塔省。

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加拿大的人口持续增长

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加拿大的人口总数到上周五中午为止，已达3757万8285人。而1867年建国时的人口总数只有346万3000人。

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若与国土面积几乎相同的美国和中国相比，加拿大的人口是美国的1/9，是中国的1/36。

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人口的持续增长得益于多个因素，包括全民公费医疗和生活质量提高带来的人均寿命延长， 以及接收大量世界各国的移民。

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2019年，加拿大人的平均寿命已达82.78岁，在世界各国中排名第13，低于瑞典，但高于韩国。

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加拿大的人口增长在很大程度上得益于来自世界各国的移民。2018年一年，加拿大接收了约31万各国移民，预计2019年会接收33万人，2020年会增加到34万人。去年国庆节期间，加拿大议会山前有3万6581名移民宣誓入籍。而现在申请加拿大永久居民的总数为140万人。

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加拿大作为最早签署联合国难民公约的国家，还接收了大量国际难民。全世界有25个国家签署了联合国难民公约。但加拿大在2018年接受的难民数量，超过其他任何国家， 总共接受了2万8100名难民。

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但近两年，加拿大的难民体系也正面临严峻的考验。 因为有成千上万滞留在美国的非法移民， 穿越边境到加拿大申请难民，而政府又拿不出有效的阻止措施。这导致一些加拿大人的担心，约三分之二加拿大人将此视为问题。

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加拿大在世界上的傲人排名

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加拿大在世界各项评比中都有傲人的排名，在世界各国幸福指数评比中，加拿大2013年时是第六， 2015年位列第五，前四名分别是瑞典、冰岛、丹麦和挪威。今年的排名有些下滑，但仍在前10名之中，位列第九。排在新西兰之后，奥地利之前。

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加拿大是世界上国民受教育程度最高的国家，拥有大学学历的人口比例达到54%，远远领先英国、美国、法国、德国等经济发达国家。所有国民都可享受12年免费义务教育，而且是高质量的优质教育。加拿大的教育质量通常排在世界前三名。

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加拿大的人均收入在世界排名第16位，在人类发展指数中排在第12位。

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加拿大的目前的全国平均失业率只有5.4，是43年以来最低的记录。

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加拿大人的生活方式及需要继续努力的方面

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加拿大人大都喜欢大自然和户外活动。2017年加拿大种植了2亿662万盆花草。七成加拿大人说喜欢参加户外活动，其中44%是远足，32%是外出观看和拍摄野生动物，16%是为食物耕作或狩猎。

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加拿大人喜欢自己动手做一些力所能及的体力活，包括整理庭院，装修房屋等。去年第四季度， 加拿大人总共花了59亿加元购买各种工具。

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加拿大人很会享受，去年12月一个月，加拿大销售的蛋奶酒就有588万升。在去年大麻合法化之后，全国有360家大麻店开张。

但加拿大在有些数字上，还不尽人意，或与其他国家相比有差距，需要继续努力。

加拿大2016年温室气体排放量总数为70400万吨，人均温室气体排放量在20国集团中排在第一位。

加拿大全国性的法定假日现在为11天，而日本的法定假日是19天，柬埔寨有28天。收听 CH_Report_1-20190702-WRC10

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