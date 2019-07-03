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警告：液化天然气对环境并不好

作者 方华 |
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2019年7月3日（星期三）11:41 发表
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燃烧煤炭被认为是既造成烟尘污染又排放大量温室气体的人类行为，而燃烧天然气虽然也排放温室气体、但与煤炭相比较而言被认为是干净得多的能源，因为其燃烧时产生的烟尘污染要少得多、排放的温室气体也较少。

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今年1月印度的孟买 / Reuters

天然气=新煤炭

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但国际能源观察Global Energy Monitor组织刚刚发表的题为新天然气热The New Gas Boom的报告却提出了警告，说目前达到1万3千亿美元的天然气领域投资已经具有了较高的风险，因为天然气不但不是有利于解决地球变暖问题的干净能源，而且已经被称为“新煤炭”，像煤炭那样在污染环境、恶化地球变暖问题。在可预见的将来世界民众可能会像抛弃煤炭那样反对把天然气作为主要能源。

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天然气会恶化地球表面升温问题主要来自两个方面的因素，一是燃烧天然气所产生的温室气体、二是天然气生产和运输过程中会逃逸的温室气体。

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根据美国政府的官方数字，排放到大气中的甲烷气体保持热量的能力25倍于二氧化碳气体，是会加速地球变暖过程的更厉害的温室气体。

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温室气体

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由于天然气传统的输送方式要靠管道，所以一直没有像煤炭和石油那样被远洋巨轮运送到天然气产地之外的大陆被跨洋消费。比如，在美国阿拉斯加生产的天然气被通过输气管道运送到加拿大东部城市消费，但没有被运到亚洲国家市场。

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但随着液化天然气技术的成熟和成本的下降，把天然气转化成液化天然气后通过特制的远洋巨轮运送到经济快速发展又急需取代煤炭能源的亚洲国家突然成了有利可图的事情。结果是资本快速涌向液化天然气工厂和码头项目，有专家估算液化天然气领域吸引来的投资已经接近2万亿美元。而最主要的投资来自液化天然气出口国家，因为将天然气转化为液化天然气的工厂设施要耗费巨资建造。

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加拿大不列颠哥伦比亚省 Kitimat 地区的液化天然气厂建设蓝图 / LNG Canada/Flickr

投资大量涌入

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目前世界上有202个在建的液化天然气进出口码头工程，其中116个是出口码头、主要集中在美国和加拿大，另有86个是液化天然气进口码头.

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在加拿大，建设输油管道会遇到来自环境保护组织和土著人部落的层层反对，但建设天然气输送管道和液化天然气出口设施的项目却能够比较顺利的实现。

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加拿大天然气资源非常丰富，是世界上第5大天然气生产国。按照目前的消费水平，加拿大已经探明的天然气储量可以满足今后三百年的消费需要。

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三百年是梦想

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但国际能源观察的报告告诫说，投资者如果用三百年的投资周期来计算液化天然气领域的投资会导致不明智的投资决策；因为越来越严重的地球变暖问题会改变民意、民意的改变早晚会让政府加强管制液化天然气领域，也会让那些受到地球变暖问题影响最严重的国家积极寻求干净的能源替代液化天然气。

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比如，在印度许多地区使用太阳能已经比使用化石能源要便宜。

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Reuters

环境保护组织Prembina Institute在加拿大不列颠哥伦比亚省的分支机构负责人Karen Tam Wu认为，加拿大联邦政府和不列颠哥伦比亚省政府批准建设的液化天然气出口项目耗费巨资，但这笔钱更好的用处应该是用于开发绿色能源技术。

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Karen Tam Wu指出，加拿大一个液化天然气工厂的运营寿命在50年到60年之间，而像中国这样加拿大液化天然气的主要出口市场在半个世纪的时间里有足够的时间找到更好的替代性新能源；那时中国可以对来自加拿大的液化天然气说“不”！

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