蒙特利尔第10 届杂技节本周四开幕

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蒙特利尔的确是北美的杂技艺术之都， 这个星期四（7月4日），为期 10 天的蒙特利尔杂技节（ Montréal Complètement Cirque Festival）将拉开序幕。

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第10 届

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今年已经是蒙特利尔杂技节的第10 年，组织者说，节日的规模在连年扩大，吸引的观众也越来越多，去年有超过 40 万人参加。

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商业市场

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蒙特利尔杂技节的主办方说，今年不仅是第10届，而且也是第 5 年在杂技节期间举办 “现代杂技市场” 板块，这是杂技行业的一个重要活动。

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杂技节的导演娜丁·马尔尚德（Nadine Marchand） 表示，这个板块已经成为杂技马戏领域的一大枢纽。

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她 说，现在，在欧洲，杂技已经进入了主流表演艺术，主流的剧院都会定期安排杂技演出，但北美在这个方面落后于时代。

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mtlccirque

杂技节新上任的节目主任如斯·威尔克（Ruth Wilker）也表示，听到杂技团、马戏团这个词，许多人脑海里浮现的景象其实早已经过时了，现代的杂技马戏行业已经发生了巨大变化。

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在杂技节期间，来自世界各地剧院的数百名节目策划将了解今日的杂技世界，发掘有商业价值的演出项目，以及新人。

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推广艺术家

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与蒙特利尔的其他节一样，杂技节的目的之一是推广艺术家。

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主办方说，他们在幕后进行了大量工作，以便将蒙特利尔的杂技艺术家推广给美国的杂技公司。

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交叉创意

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如斯·威尔克说，现代杂技团表演的方法、重点，已经人们预期的完全不同。

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她说，现代杂技团早就不是仅仅训练传统的技能、技巧，而是如何通过这些技能技巧来表达感情，表达艺术。

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她接着表示，杂技是一种表演艺术，杂技艺术家们在进行各种创意交叉的创作，把其他艺术融入其中。

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2019 年蒙特利尔杂技节的开幕演出就是一个最好的例子。

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这个演出名叫 Bosch Dreams，主题是对超现实主义画家希罗尼莫斯·博斯 （Hieronymus Bosch）及其作品 “人间花园” （Garden of Earthly Delights）致敬。

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如斯·威尔克说，华丽的画作与杂技艺术融为一体，让人看到的是超现实主义的画面。

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这个节目是由蒙特利尔的 The 7 Fingers 的马戏团公司和哥本哈根剧院共和国 （Copenhagen’s Theatre Republique）联合创作。

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杂技节的节目主任如斯·威尔克表示，杂技、戏剧、体育…各种各样的技能和艺术正在相互渗透，构成新的艺术表现方式，而这样的节目也在引起越来越多的剧院的兴趣。

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蒙特利尔的 Centaur 剧院 （ Montreal’s Centaur Theatre）就是其中之一，今年 9 月，该剧院将与杂技公司 La Tohu 合作，把阿根廷的 Un Poyo Rojo 演出带上主要舞台。

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Centaur剧院的艺术总监 Eda Holmes说，她会努力鼓励这样的创意交叉。

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蒙特利尔杂技节：

时间：7月4 -14日

演出地点：露天演出集中在Saint Denis Street，室内演出在不同剧场。

详情请见网站：https://montrealcompletementcirque.com/en/

（Elysha Enos / CBC ）

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