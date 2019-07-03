多数加拿大人反对接收更多难民

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根据加拿大广播公司赞助的民意调查，76%的加拿大人认为加拿大应该多接收具有熟练工作技能的移民，有57%的加拿大人反对接收更多的难民。

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这一由Public Square Research 和 Maru/Blue民意测验公司在5月31日到6月10日对4500名加拿大人进行的询问调查显示，64%参加调查的加拿大人认为非法移民正在成为严重的问题，56%的人认为接收太多的移民会改变加拿大，有24%参加调查的加拿大人认为加拿大接收了太多的有色人种少数族裔移民。

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专家们认为，在西方国家反移民、反难民的社会倾向日益明显的情况下，加拿大也不可避免的受到影响；在加上邻国美国在特朗普政府上台后对非法移民采取了严厉政策，让不少在美国的外国人向北非法越过美加边境向加拿大申请难民，这些都让移民和难民成为越来越受加拿大民众关注的问题。

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自由党政府总理特鲁多执政4年来采取了宽松的移民和难民政策，他在七一国庆节讲话中强调多元文化政策让加拿大繁荣强大。加拿大联邦议会官方反对党保守党则表示若当政会着手解决非法移民问题。

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RCI with Angela Johnston · CBC News

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