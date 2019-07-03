啥事？副总统彭斯被从机场紧急召回白宫

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美国副总统彭斯星期二原计划乘飞机前往新罕布什尔州访问一个康复中心，但在其乘坐的空军二号专机就要从机场起飞时突然取消行程、返回白宫。

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彭斯的副总统办公室和白宫都拒绝解释为什么彭斯突然取消其新罕布什尔州行程的举动。

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分析人士猜测说，至少有两个原因可以让彭斯取消原定行程紧急折返白宫，一是特朗普或者是彭斯突然出现健康问题，二是打击伊朗的军事行动已经箭在弦上、需要做出最后的决定。

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但一位不愿姓名被公布的特朗普政府高级官员告诉记者说，彭斯取消新罕布什尔州行程的原因与国家安全问题无关；而另一位不愿姓名被公布的高级官员则表示，特朗普和彭斯都没有出现健康问题。

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在美国撤出与伊朗的核协议并采取空前严厉措施制裁伊朗的情况下，美伊关系迅速恶化。在伊朗击落美国海军无人机后，特朗普曾经授权美军采取有限度轰炸伊朗军事目标的报复行动，但在最后一刻特朗普又取消了这一轰炸行动。随后伊朗宣称不再受核协议的约束开始增加浓缩铀生产。

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RCI The Associated Press、with CBC

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