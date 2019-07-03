里贾纳前市长的保险公司只雇用过两三个华人， 但在移民局的名单上确有16个华人的名字(Fine Lifestyles magazine/CBC)

里贾纳又查出一起更大规模的华人移民公司欺诈案

作者 亚明 |
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2019年7月3日（星期三）17:25 发表
2019年7月3日（星期三）17:38 更新
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本台曾在两周前报道萨斯克彻温省有几家公司举报华人移民中介的欺诈行为。加拿大广播公司网站星期三又揭出另一起规模更大的欺诈案。调查记者杰夫·里奥（Geoff Leo）在深入调查后，详细报道了这一案件。

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此案堪称是一起庞大的移民欺诈，由居住在里贾纳以东怀特城的一对华人夫妇主导，不仅涉及数百名中国公民，还牵涉进20多个萨省的商业企业。包括汽车旅馆、广告代理商以及由该市前市长家经营的保险公司。

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这对夫妇一个姓王，一个姓崔，他们寻找当地企业，给他们好处，让他们假装雇佣华人， 然后为这些出了钱的华人申请移民。

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加拿大边境服务局为了拿到这对夫妇欺诈的证据，最初是去翻他们家的垃圾箱。在拿到怀疑合理的证据后，在20143月申请了法院的授权，取得了嫌疑人的银行记录，并搜查了这对夫妇的住处，发现他们的案件中涉及到1,200多名中国公民，其中有641人的名字出现在联邦或省级申请移民的系统中，有78人已经成功拿到加拿大永久居民身份。

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加拿大边境局在201512月提出了指控证据，包括意外录下的对话，一张练习假签名的纸，以及一家不大的计算机公司老板雇佣了21名中国公民的电子邮件。检控方还提到，这对夫妇“非法从中国公民那里收取了约60万加元，用于给他们购买工作机会，其中约9.5万元支付给了17名萨斯喀彻温省的企业主”。加拿大边境服务局说，这是在萨斯喀彻温省查出的最大移民欺诈案件。

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练习假签名的纸（CBSC/CBC)

实际上，加拿大边境局从2012年4月开始，就怀疑这对夫妇了。那是王某向省移民局办公室递交了一叠移民申请材料之后。他递交的申请中，有的雇主并没有真正提供工作职位。移民局的深入调查发现，在19个可疑的移民申请中至少有6个与王有直接关系。于是移民局将这些情况报告给了边境服务局。

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边境服务局的调查人员介入之后，发现了一些奇怪的事情。例如所有企业和雇主都存在，但申请中提供的电子邮件地址却不是他们本人。按理说，这些企业都有自己的网站和公司电子邮件帐户，但提交的文件都是用Hotmail的帐户。

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调查人员认为这里有问题，在2012年5月决定到嫌疑人在里贾纳以东怀特城住处收集垃圾箱中的纸片等，结果就真的揭开了这宗大规模移民欺诈案的序幕。

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加拿大边境服务局称，十多年来，王和崔一直在四处寻找和招募愿意为中国公民提供就业机会的萨斯喀彻温省企业。甚至找到了里贾纳前市长和夫人拥有的Knight Archer保险公司。该公司的雇佣名单中出现了16名中国公民的名字。而实际上，他们真正聘用过的华人员工只有两三名。而王的支票薄显示，他至少给这家保险公司转过两次钱， 非别是3000加元和7000加元。这足以证明王和崔“向萨斯喀彻温省企业主付款以换取向外国公民提供欺诈性工作机会”。

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王两次给保险公司转钱的记录（(CBSA / CBC)

里贾纳的一家印刷厂的东主戴夫·莫斯卡吕克（Dave Moscaliuk）也向加拿大边境局作证说，王曾问他是否愿意为希望移民加拿大的中国公民提供就业机会，并说是否有实际的工作并不重要，他只想得到雇佣的信件，如果印刷厂不能真正雇佣他们，他会为申请者安排一份工作，以便让他们能有资格申请加拿大移民。戴夫的印刷厂前后总共为四名中国公民提供了雇佣证明。

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但加拿大边境局在一次偶然的机会中录下了戴维与王之间的电话交谈，其中显示出戴维明确知道他并不需要真正雇佣王推荐的人。在戴维表示担心这种做假是否会被发现，受到指控之后，王还告诉戴维不必担心，一切由他来应对。

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王找到的另一个企业是一家名为Fact Computer的电脑公司。2012年时，萨省经济繁荣，就业市场紧俏，很难雇到人。于是王就找到了这家电脑公司的东主菲利茨勒尔，问他是否需要帮助寻找雇员，并承诺可以办妥所有手续。菲利茨勒尔当然高兴，他说，自己是一名商人，有这种好事就像商人的梦想。于是就答应了让王去找两三个人和处理文件工作，并觉得这很完美。

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王和崔夫妇俩七年间注册了8家公司（CBSA/CBC)

结果，后来王代替这位计算机商人起草的文件中，不仅把计算机的英文拼错了，甚至把菲利茨勒尔的名字也拼错了。这引起了移民局的怀疑。再一细查，这么一个小计算机公司，竟然先后出具了雇佣21个人的信件。而王告诉东主是出了9个人的雇用信。 这导致移民局找菲利茨勒尔询问时，使他觉得非常尴尬。他说：“我从未能雇用王的人，现在一切都搞砸了”。此后他就此事质问王，王回答说：“我知道你很忙。就替你签了名”。

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王和崔夫妇俩联系和冒用的商家还包括广告公司、汽车旅馆等总共约20家公司，其中有的东主根本不知道，是被王盗用了名字。

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此外，王和崔这对夫妇在在2004年至2011年间，自己成立了至少八家公司，包括两家餐厅、两家贸易公司、一家移民公司、一家综合商店和一家建筑公司。他们在自己创建的公司也提供了20多份欺诈性工作机会。

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由于庭审要到9月才开始，所以这些指控还都未在法庭上得到证实。这对夫妇聘请的律师罗伯茨·克里克（Roberts Creek）说，他的当事人没有犯罪，他将在出庭时为他们作无罪辩护。

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