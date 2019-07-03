加拿大保守党领袖谈及华为，认为会对加拿大造成威胁

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保守党领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）星期二在不列颠·哥伦比亚省的坎卢普斯参加当地的一项活动时，接受媒体的访问，就一系列国家政治议题表达了保守党的主张，其中也包括对华为的态度。

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谢尔强调，国家安全是加拿大最优先考虑的问题，如果允许华为进入加拿大的5G网络，那就真的会带来危险。当然如果加拿大禁止中国电信公司华为，那就意味着投资华为的加拿大公司将需要做出调整。

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他说：“我们知道面对华为那样的国有企业会带来的挑战。几个月前，我们就开始呼吁特鲁多政府做出决定，将其排除在外。但他一直未能采取行动。现在它已经成为加中复杂关系中的一部分。我早就明确表达了立场，那就是加拿大需要保护自己的安全”。

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谢尔还说：“我们的盟友正在采取禁止华为参与5G网络的措施。我认为电讯行业本身有能力解决网络升级问题。但是，如果我们立足于国家安全第一的考虑，就会将此确立为基本原则，然后去争取有成效的结果”。

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加拿大众议院国家安全委员会上个月已经决定下设一个专门的小组，来研究新科技和海外科技产品带来的安全问题。

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由于木材工业在坎卢普斯当地是主要的经济支柱之一，谢尔在接受媒体采访时也谈到了与美国之间的软木贸易纠纷问题；以及加拿大参与在俄罗斯和乌克兰边境的维和问题等。

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