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魁北克省和安大略省南部正在遭遇今年的第一波热浪，这个星期三到星期五（7月3-5日），气温都将在30 摄氏度以上，而且湿度会居高不下。

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加拿大环境部说，魁北克省南部，包括蒙特利尔市在内，周三的最高温度为 32 摄氏度，周四和周五将升到 33 和 34 摄氏度，加上湿度，实际温感为 35 至 37 摄氏度。

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夜间的最低温度为18 至 22 摄氏度。

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安大略省南部的情况与魁省大致相同，安省的温莎 （Windsor）市气温会最高，加拿大环境部发布警告说，今后几天加上湿度，温莎地区的气温相当于40 摄氏度。

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在多伦多和渥太华市，这三天的温度在31至32摄氏度之间，湿度使实际感觉为36摄氏度。

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环境部说，预计星期六温度应降至让人更舒服的水平，在魁北克省南部和安大略省均为约26摄氏度。

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卫生当局建议人们大量饮水、走路时选择有树荫的地方、避免进行剧烈运动，家里有老人的人，要经常检查老人的情况。

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（Radio Canada）

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