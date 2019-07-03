安大略省将增设 50 家大麻店

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省将于 2019 年 10 月开始增加 50 家大麻零售店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省的财政部长和司法部长表示，在新增的 50 家店中，安大略省酒精和博彩委员会 （ Alcohol and Gaming Commission of Ontario ）将通过抽奖方式对 42 家零售店授予许可证, 另外 8 个店则将设在第一民族保留区内。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

已有 25 家店

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在此之前，安省已经有 25 家大麻零售商获得许可证，安省的第一家大麻实体店于今年 4 月 1 日开业，其他店中有一半未能按时开业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省表示，新增的实体店将分布在整个大多伦多地区，其中有13 家店将设在多伦多市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada