拿总理开涮，红鹿城一家酒吧挂出以特鲁多为模型的皮诺塔玩具

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加拿大阿尔伯塔省红鹿城有一间名为小勃艮第的酒吧。从7月1日庆祝加拿大国庆节那天开始，酒吧的东主挂出了一个以加拿大总理特鲁多为模型的皮诺塔，吸引了很多顾客的注意。

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皮诺塔是一种在西部庆祝节日和聚会时悬挂的空心模型，通常是做成某种动物形状，里面会装满糖果，钱币，孩子们可以用杆子将其打破，取出其中的糖果等。

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而这个酒吧挂出的皮诺塔是特鲁多形象，而且似真人大小，里面除了糖果钱币，还有总理做出的种种承诺。

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酒吧的共同所有者罗布·纽厄尔（Rob Newell）说，他并不讨厌特鲁多，但他知道很多阿尔伯塔省民都不喜欢那个人，所以他挂出这样一个皮诺塔会吸引更多潜在的顾客。他还说，如果总理真人来酒吧，他也会像接待任何其他客户一样提供服务。

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纽厄尔表示，他知道网上有人强烈反对他的做法，他对此并不感到惊讶。他认为，随着大选的临近，针对特鲁多政府的抗议活动会更加激烈。

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无独有偶，上个月，温哥华抗议者也在游行中举出特鲁多的头部模型，抗议政府批准跨山输油管项目。这个项目有利于推动阿尔伯塔省的石油经济，但必须经过不列颠·哥伦比亚省抵达太平洋沿岸港口。而不列颠·哥伦比亚省从政府到省民都担心会破坏环境。这次宣布批准该项目之后，温哥华爆发新一轮抗议活动。

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有评论认为，特鲁多被逼不得不在经济发展和环境保护之间走钢丝，现在弄得在两个省份都不讨好。

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