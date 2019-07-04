加拿大用大麻的人增加了 40%，BC省领先

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根据联合国发布的世界毒品报告，在 2013 年至 2017 年期间，也就是加拿大实施大麻合法化之前，加拿大大麻使用者的数量增加了 40％。

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2017 年，不列颠哥伦比亚省 （BC）是加拿大大麻最受欢迎的省份，新斯科舍省和曼尼托巴省排在第二第三。

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联合国的报告说，2017 年用大麻的人大幅增加 40％，这与加拿大正围绕合法化进行辩论，人们对大麻风险的看法转变有关。

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根据联合国的数据，用大麻增加，在 20 岁以上的成年人中更最为明显，而在 19 岁以下的年轻人中不那么明显。

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联合国认为，对加拿大大麻合法化和美国部分地区大麻合法化的影响进行评估还为时过早，但有些趋势值得密切关注，例如合法化对该地区大麻黑市的影响。

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（CP, Radio Canada）

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