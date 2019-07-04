大一学生男性比女性增重多一倍

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加拿大高等院校流传的一个说法是，刚上大学的一年级新生会看到自己的体重明显增加，而且是男生增肥的速度更快。

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性别与增重

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星期三发表在journal PLOS ONE学报的一个研究报告证明了这种说法。

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这一由加拿大约克大学York University 和布鲁克大学 Brock University联合进行的研究显示，大学新生中女生在第一学年结束时平均增重4磅，而男生在大学第一学年结束后增加的体重差不多是8磅，两倍于女生增加的体重。

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该研究报告的主笔、加拿大多伦多市约克大学营养学教授Andrea Josse指出，大学新生体重增加并不是新出现的现象，所以会有“大学新生15”的说法，意思是在大学一年级结束时大一学生们的体重会增加15磅；但这一研究发现的男生体重增加两倍于女生增加的体重，这却让研究人员有些出乎意料。

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腰围变化

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根据对大学新生中的229位女生和72位男生的调查，女生报告说她们的平均腰围在大学第一年中增加了1.1厘米，而男生们报告的腰围尺寸平均增加了2.7厘米。

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研究人员的调查发现，大学新生们吃的健康食品在减少，而摄入的垃圾食品和酒精饮料却在增加，这一现象在大学新生中的男性学生群体更加明显。比如，大学一年级男生们报告说，与一年前未上大学时相比，他们吃的甜点、炸鸡明显增加，喝的啤酒和烈性酒明显增加，而吃的蔬菜等健康食品却在下降。

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不过，这一研究报告的作者承认，他们得出的上述研究结论可能会受到质疑，因为他们选择的研究对象数量较少、样本偏小，第二是他们获取信息的方法主要靠大学新生们自己报告其饮食习惯和体重、腰围增加了多少。

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研究方法受质疑

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不过，研究报告的作者Andrea Josse指出，他们研究的目的不是找出大学新生体重为什么会明显增长的原因，而只是想作为引发新的研究兴趣的敲门砖。

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多伦多专门研究和治疗肥胖问题的医生Sean Wharton指出，Andrea Josse等人有关大学新生体重增加问题的研究让人很感兴趣，但由于样本太小、而且样本中所有大学生都在安大略省，所以难以对加拿大大学新生们吃东西的问题得出结论。此外，仅仅依靠参加调查的大学生们的自我报告而没有跟踪核实的研究方法也缺乏严谨性。

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不过Sean Wharton医生指出，18岁到25岁青少年群体体重超标是个世界性的问题，要解决这个问题需要采取教育和改变饮食习惯双管齐下的办法。

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不列颠哥伦比亚大学UBC的营养学家Melissa Baker指出，大学新生体重增加的问题个人之间的变量很大，用平均值的方式难以准确放映问题；而且只根据72位男生报告的信息就做出结论似乎有些牵强。

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Melissa Baker说，刚刚走出家门独自生活的年轻人体重增加比较快的一个主要原因是，他们首次有了没有父母监管、想吃什么就吃什么的自由。另一个原因是社会群体的压力。如果男性大学新生周围的同性朋友都大快朵颐的吃炸鸡，他不吃炸鸡就很难；而如果女生身边的同学重视吃健康食品、注意保持身体线条，则她就不会感到非要吃炸鸡的压力。

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RCI with Chris Arsenault · CBC News

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