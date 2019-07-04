大温地区6月份房屋销售量19年来最低

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市及周边地区今年6月份的房屋销售量降到2000年以来的最低点，而且温哥华地区平均房价三年来首次低于1百万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据大温哥华地区地产局的统计数字，6月份有2077套住房售出，这比5月份的房屋销售量猛降了21.3%，与去年同期相比则下降了14.4%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大温哥华地区的平均房价是998,700加元，是2017年5月以来首次低于百万加元。从主要房屋类别来看，大温哥华地区独立房的平均价格是142万3千5百加元，排房均价是77万4千7百加元，公寓楼单元的平均售价是65万4千7百加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

房地产市场专家们认为，联邦政府推出的金融机构必须严格房贷审批、对房贷申请者进行压力测试的规定，不列颠哥伦比亚省政府和温哥华市政府推出的一系列针对炒房者和外国房地产买家的税收措施对大温哥华地区房地产市场的降温起到了明显作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Bridgette Watson · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada