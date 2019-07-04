中国开条件：不取消关税不会有协议

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在中国国家主席习近平与美国总统特朗普20国峰会期间达成贸易战暂不升级、中美重开贸易谈判的共识后，中国商务部发言人高峰星期四表示，只有在美方取消目前对进入美国市场的中国商品征收惩罚性关税的情况下，中方才能与美国达成贸易协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上一次美中贸易会谈破裂的原因之一是，美方坚持签订贸易协议后对2500亿进入美国市场的中国商品目前征收25%的关税不会立即被取消，而是要看中方是否落实贸易协议的情况而定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了促使中国恢复与美国的贸易谈判，美国总统特朗普同意在谈判进行期间不对另外3千亿进入美国市场的中国商品征收惩罚性关税、并放松对华为公司的打压措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过这位中国商务部发言人在星期四的例行记者招待会上证实，中美双方的贸易谈判代表已经恢复接触、准备重开贸易谈判。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Thomson Reuters、CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada