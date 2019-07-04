学者导演魏时煜专访：记录“她”历史

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在今年的“亚裔文化月”活动当中，有一部来自女导演魏时煜的纪录片《古巴花旦》。我在看完影片之后，有机会通过电话采访了人在香港的她。

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魏时煜，导演，作品包括纪录片《金门银光梦》以及《古巴花旦》等。目前担任香港城市大学创意媒体学院副教授。阿尔伯达大学电影系博士，著有「百年银幕女性和女性电影传统的嬗变」等。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魏时煜自己研究女性电影，她发现历史上，无论中外，对女导演的记载是非常少的。随着时间流逝，“她”历史，也就是女性历史，面临湮灭的危险。

2009年，有人在旧金山机场发现了一大本相册，里面有几百张华裔第一位好莱坞女导演伍锦霞的照片。魏时煜说，在听到这个消息之前，她已经非常了解伍锦霞的故事了，所以，立即着手开始拍摄。

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魏时煜在加拿大生活了七年，在这里完成了她的硕士以及博士学位。她的影片，展现出一种国际化的视角，并记录了华裔在海外独特的生存状态。

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电话专访魏时煜：收听 CH_Report_6-20190704-WRC60

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伍锦霞：百年不遇的传奇

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伍锦霞（Esther Eng，1914-1970）出生于美国旧金山，是第二代华裔。父亲伍于泽是当地富商。少年时，她就是个粤剧迷和电影迷。

1935年，伍锦霞在好莱坞日落大道租了家电影厂，集资拍摄了电影《心恨》。《心恨》是一部赚人眼泪的爱情悲剧，在香港上映时叫《铁血芳魂》。

1936年，伍锦霞到香港拍摄她的第二部粤语片《民族女英雄》。片中描写一个矢志救国的女子投身中国军队，用行动证明女子也能肩负作战任务。此片1937年3月13日在港首映，其后在广州等地公映，获得广东女权协进联会嘉许，授予奖状。22岁的伍锦霞成为香港著名电影导演。此后，她接连执导了《十万情人》、《妒风花雨》、《一夜夫妻》等共11部电影。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魏时煜认为，伍锦霞是中国电影史上百年才可能出现的传奇人物。不仅仅因为电影，也因为她的人生。

1949年，伍锦霞完成了最后一部电影《纽约唐人街碎尸案》，之后搬到了纽约，开了一家餐馆叫做宝宝酒家，这是早期难得的美国高级中餐馆，米其林给过它两颗星。现在海外盛行的改良中式菜，什么柠檬鸡，油炸大虾，铁板牛肉都是宝宝餐厅开创的。她的餐馆也是马龙·白兰度这些好莱坞大牌演员的社交场所

她去世之后，《纽约时报》《名利场》等主流媒体都发了讣告。

她是纽约的名人，香港的明星和粤剧演员去纽约，都是要去拜会她。

同时，伍锦霞是公开的同性恋。她平时做男装打扮，虽然个子瘦小，却非常有魄力和魅力，围绕在她身边的女生很多，媒体也报道过她轰轰烈烈的恋爱与背叛的故事。生活中，人们叫她“霞哥”或是“霞叔”。

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《金门银光梦，Golden Gate Girls>预告片：



古巴花旦：十年圆梦

魏时煜说，拍摄的两部纪录片都是题材找上了她。《古巴花旦》前后拍摄了10年。

在拍摄《金门银光梦》的时候，魏时煜就了解到，当年古巴哈瓦那，有一个颇具规模的唐人街，粤语电影以及粤剧都非常流行。

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去年上映的《古巴花旦》记录了两位在古巴出生长大的女孩，何秋兰和方美玉，与中国传统以及粤剧不同寻常的缘分。

何秋兰和方美玉小的时候，曾跟随住在哈瓦那的一位华裔粤剧爱好者方标学习粤剧。

小时候，两人在台上，一个扮小旦，一个扮小生。现在，年过八旬的她们依然能对粤剧片段张口就来。尤其是何秋兰，她是方标的养女，生活上还保留这很多华裔的传统。

她们都是当年华语电影的影迷，见过许多粤剧名伶。

而伍锦霞曾亲自带着片子跑过哈瓦那这个码头。

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2009年，香港摄影师刘博智在哈瓦那拍摄了一组唐人街的照片，其中讲到了这两位女士的故事，引起魏时煜的好奇。

2012年，香港一些热心人士邀请俩人前来香港，魏时煜跟随拍摄了她们在香港、广州、以及佛山的行程，以及她们到开平，寻访方标故乡的经过。

魏时煜感觉，是时候到古巴去了解俩人的生活了。于是，在香港文化发展局的资助下，魏时煜前往古巴采访。

何秋兰和方美玉见证了1959年的古巴革命和卡斯特罗上台。之后，由于经济迅速衰退等原因，唐人街也逐渐式微，华裔人口从当年的两万人减少到了目前的九十人。

影片中，中华文化在一个非常令人意想不到的地方生根。而两部片子都是以女性个人历史来串联，尤其令人感慨。

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相关阅读：《古巴花旦》十年圆梦（魏时煜）

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