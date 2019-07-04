夏季来临：看 BC省最受欢迎的公园有哪些

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加拿大的 BC 省以其壮观的大自然而闻名，每年夏天，省内的各个公园成了人们最为青睐的场所，登山、远足、野餐、游泳… 近年来到 BC 省各公园享受大自然的人越来越多。

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10 大热门公园

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根据 BC 省公园管理处（BC Parks）本周发布的数据，在 2017/2018 年度，BC 省各公园的每天 “用户” 总人数 超过 2000 万人，同时还有另外 290 万人在这些公园的露营地露营。

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最受人们欢迎的 10 大公园都位于BC 省的南半部，其中许多位于低陆平原，乘坐公共汽车或自己开车都可以轻而易举地抵达这些公园。

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BC 省 10 大公园：

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E.C. Manning Park (Vania Pacheco/Twitter)

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E.C. Manning Park 是 BC 省最受欢迎的公园，每日吸引的游客近百万人。

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Golden Ears Park 排名第二，每日使用人数为 82.3 万人。

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Mount Seymour Park 排名第三，每天吸引超过 78 万人。

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Cypress Provincial Park

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有些公园尽管榜上无名，但在当地也是很有名气的，Cypress Provincial Park 就是其中一个。

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加拿大广播公司报道说，Cypress Provincial Park 曾经一度是BC 最受欢迎的省立公园，但在 2017-18 年度游客的数量大幅减少。

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对于这个公园游客大减的原因，BC省公园管理局不愿发表评论。

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但管理局在一封电子邮件中说，在对公园游客人数的统计中，游客数量的波动可能会与洪水、森林火灾等自然灾害导致公园暂时关闭有关系。

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那 Joffre Lakes 公园呢？

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Joffre Lakes 省立公园是 BC 省的另外一个虽没上榜，但让当地人念念不忘的公园。

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Chloe Ernst 是当地的一位旅行作家兼户外爱好者，经常去这个公园，她说，10 年前去 Joffre 公园徒步旅行，一路上大概总共能遇到十几个人，现在全变了，远足的人很多，有些路很窄，若有人停下来照相，后面的人不得不耐心等待，要不过不去，公园里的水边沙滩，更是挤满了人。

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Joffre Lakes (Shutterstock/LeonWang)

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加拿大广播公司报道说，自从 2015年以来，Joffre Lakes 公园的每日游客人数增加了 200%。

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但这个公园的接收容量有限，设施跟不上，因此带来了问题。

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Chloe Ernst 说，人一多就让人感到很挤，有些公园是为容纳大批游客建造的，但 Joffre 公园并不是这样，缺乏设施。

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最近，BC省政府针对 Joffre Lakes 省立公园游客增多宣布了新的措施，其中包括增建 200 多个停车位，以及增加运送游客的班车服务。

Wells Gray Provincial Park

Wells Gray Provincial Park. (@JTnazzy/Twitter)

Wells Gray Provincial Park 是 BC 省的另外一个游客尚不多的省立公园。

Clearwater 市的市长 Merlin Blackwell 对不喜欢去人多公园的人发出了信息：

来 Wells Gray Provincial Park 吧，这是一个同样让人震撼的地方，而且没有成群结队的人… 这里有瀑布，有许许多多的远足小径，从停车场步行45分钟，就能抵达高山草甸，让你感受原始、未受污染的荒野。

（CBC）

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