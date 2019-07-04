温哥华岛北部外海发生 6.2 级地震

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星期三（7月3日）晚, 在温哥华岛北部外海发生了一次 6.2 级地震。

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美国地质调查局 （U.S. Geological Survey）说，地震发生在 BC 省 Bella Bella 以西约 204 公里处，深度大约 10 公里，时间是周三晚上 9 点 30 分左右。

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加拿大地震局 （Earthquakes Canada）说，温哥华岛的北部地区有震感，但不会有海啸。

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加通社报道说，加拿大地震局的数据与美国地质局略有差异。

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加拿大地震局说这次地震强度为 5.8 级，震中在 Bella Bella 西南偏西 196 公里处。

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加拿大广播公司报道说，温哥华岛北部以及 BC 省中部都有震感。

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（CP, CBC， Radio-Canada）

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