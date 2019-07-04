星期四，加拿大总理特鲁多出席联邦向蒙特利尔地铁蓝线扩展注资13亿发布会。 THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

出席蒙特利尔地铁扩展发布会，总理特鲁多：联合盟友施压中国起作用

作者 梁彦 |
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2019年7月4日（星期四）16:53 发表
2019年7月4日（星期四）16:56 更新
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特鲁多还强调，加拿大政府一直保护加拿大人的福祉与利益，同时，也会守护加拿大的法律与价值观，我们的盟友们非常尊重这一点。

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星期四，加拿大总理特鲁多人在蒙特利尔，参加该市地铁蓝线扩建工程发布活动。

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联邦政府决定投资13亿元，帮助扩建蒙特利尔地铁网的蓝线。联邦这项投资占了整个工程预算的三分之一，让工程启动更近一步。

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蒙特利尔地铁蓝线，地图中的虚线部分，从Saint-Michel到Anjou，为计划扩建部分。（Radio Canada）

不过，在场记者却问起了加中关系相关问题。

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特鲁多以及外交部长弗利兰最近一直与加拿大盟友游说，包括美国、德国、法国等国家，希望这些国家的领导人在于中国会面时，能够向中国政府施压，释放两名被中国关押的加拿大人。

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据报道，在刚刚结束的20国峰会上，美国总统特朗普在与中国国家主席习近平会面时，也提及了中国扣押的两名加拿大人Michael Spavor和Michael Kovrig。

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中国政府前天表示，加拿大的做法幼稚，这套方法不会管用。

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特鲁多今天在回答记者问题时反驳，游说盟友策略正在起到作用。他说，我们看到全球都在谈论这一事件。

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他说，中国随意扣押两名加拿大人，引发全球的关注。国际社会不仅仅是担心这两名加拿大人，同时也担心中国的做法对法治以及国际规则与秩序带来的挑战。

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他还强调，加拿大政府一直保护加拿大人的福祉与利益，同时，也会守护加拿大的法律与价值观，我们的盟友们非常尊重这一点。

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遭中国关押的两名加拿大人，Michael Kovrig (左) 和 Michael Spavor,. THE CANADIAN PRESS/AP

去年年底，加拿大应美国司法部要求，在西部温哥华机场扣押了华为财务总监孟晚舟。孟也是华为创始人任正非的女儿。加中关系由此急转直下。

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孟晚舟目前被保释在家，并正面临引渡美国的官司。在她被捕之后没多久，中国逮捕并起诉了两名加拿大人。加拿大政府一直投诉中国政府对待两名加拿大人的方式。

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