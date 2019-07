出席蒙特利尔地铁扩展发布会，总理特鲁多：联合盟友施压中国起作用

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四,加拿大总理特鲁多人在蒙特利尔,参加该市地铁蓝线扩建工程发布活动。

联邦政府决定投资13亿元,帮助扩建蒙特利尔地铁网的蓝线。联邦这项投资占了整个工程预算的三分之一,让工程启动更近一步。

不过,在场记者却问起了加中关系相关问题。

特鲁多以及外交部长弗利兰最近一直与加拿大盟友游说,包括美国、德国、法国等国家,希望这些国家的领导人在于中国会面时,能够向中国政府施压,释放两名被中国关押的加拿大人。

据报道,在刚刚结束的20国峰会上,美国总统特朗普在与中国国家主席习近平会面时,也提及了中国扣押的两名加拿大人Michael Spavor和Michael Kovrig。

中国政府前天表示,加拿大的做法幼稚,这套方法不会管用。

特鲁多今天在回答记者问题时反驳,游说盟友策略正在起到作用。他说,我们看到全球都在谈论这一事件。

他说,中国随意扣押两名加拿大人,引发全球的关注。国际社会不仅仅是担心这两名加拿大人,同时也担心中国的做法对法治以及国际规则与秩序带来的挑战。

他还强调,加拿大政府一直保护加拿大人的福祉与利益,同时,也会守护加拿大的法律与价值观,我们的盟友们非常尊重这一点。

去年年底,加拿大应美国司法部要求,在西部温哥华机场扣押了华为财务总监孟晚舟。孟也是华为创始人任正非的女儿。加中关系由此急转直下。

孟晚舟目前被保释在家,并正面临引渡美国的官司。在她被捕之后没多久,中国逮捕并起诉了两名加拿大人。加拿大政府一直投诉中国政府对待两名加拿大人的方式。

“Our approach of highlighting around the world the concerns that people have with the arbitrary detention of two Canadians by China is working,” said @JustinTrudeau. Yesterday, China warned Canada not to be ‘naive’ in thinking allies can help fix dispute #cdnpoli pic.twitter.com/Per06hEonj

— Power & Politics (@PnPCBC) July 4, 2019