20年来最严重：美国加州南部发生6.4级地震

今天(7月4日)当地时间早上10:33分,美国加利福尼亚南部、莫哈维沙漠(Mojave Desert)靠近Ridgecrest地区发生里氏6.4级地震。紧邻加州的内华达州部分地方也感受到了震动。地震造成房屋着火,很多人感到了震动,墙上吊灯摇晃,镜框掉落。

此次地震的震源比较浅,只有8.7公里,因此破坏力会被放大。

所幸这次地震中心距离人口密集大城市比较远,尚未有伤亡报告。据说洛杉矶以及阿斯维加斯都有震感。

(CNN视频)

Fire officials say they are working nearly two dozen incidents in and around the city of Ridgecrest, California, following today’s earthquake. Follow live updates: https://t.co/kBq8FSj3aF pic.twitter.com/4TxBkdeDeR

— CNN (@CNN) July 4, 2019