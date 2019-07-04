20年来最严重：美国加州南部发生6.4级地震

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今天（7月4日）当地时间早上10：33分，美国加利福尼亚南部、莫哈维沙漠（Mojave Desert）靠近Ridgecrest地区发生里氏6.4级地震。紧邻加州的内华达州部分地方也感受到了震动。地震造成房屋着火，很多人感到了震动，墙上吊灯摇晃，镜框掉落。

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此次地震的震源比较浅，只有8.7公里，因此破坏力会被放大。

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所幸这次地震中心距离人口密集大城市比较远，尚未有伤亡报告。据说洛杉矶以及阿斯维加斯都有震感。

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（CNN视频）

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Fire officials say they are working nearly two dozen incidents in and around the city of Ridgecrest, California, following today’s earthquake. Follow live updates: https://t.co/kBq8FSj3aF pic.twitter.com/4TxBkdeDeR 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — CNN (@CNN) July 4, 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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这是加利福尼亚20年来级数最高的地震，对上一次大地震是在1999年，该州曾发生7.1级地震。

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