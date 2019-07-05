民调分析：新移民对加拿大前景更乐观更关心政治

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今年五月底到六月初，加拿大广播公司CBC委托调查公司对4500名加拿大人进行了问卷调查，针对人群为原住民、第一次投票者、以及新移民/难民。

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这里的新移民是指来加拿大不足10年的人。

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这项民调的分析显示，新移民比其他民众对加拿大前景更加乐观、也对政治更加关注。比如，在回答”加拿大总体方向是否正确“，”你对目前政府是否满意““加拿大有没有腐败”这类问题，新移民给出乐观答案的比例都比其他加拿大群体要高。

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新移民都认为，投票是公民责任，会去投票；但也有36%的人表示，对投票程序不甚清楚。

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在投票倾向上，他们支持自由党的比例依然比对其他党派高，对总理特鲁多评价很高，认为绿党政策“太激进”。但是，他们也承认自己没有足够的信息来评判其他党派领袖，比如保守党的希尔、新民主党的辛格。

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调查还显示，这个群体最关心的事情是找到一份工作，让自己之前的专长与技能得到加拿大本地认证，以及可以加速申请家人前来加拿大。

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比如新移民Sabreen Naji的先生十年前来到加拿大，最初在一个杂货店打工，而目前他们已经有了三间便利店，两个女儿也是出生在加拿大。

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他们对加拿大的未来更为乐观，认为孩子们可以无忧无虑成长，不必担心战乱和腐败。

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移民与难民不同

哈利法克斯Lee Cohen是有三十多年经验的移民律师，他分析说，CBC的民调与自己多年与移民客户打交道的经验相仿。

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他说，对很多初来乍到者，加拿大看似一个“小天堂”，有理由更加乐观。

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他也留意到，移民群体与难民群体的不同。虽然都是新来者，前者来加拿大是自己的选择，而对后者，实情是，加拿大收留了他们。

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他也认为，加拿大移民人口已经相当大了，有能力在投票中发声，令政客对他们的诉求更加关注。

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RCI with CBC

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