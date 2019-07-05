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周末网络广播（2019年7月5-7日）

作者 方华 |
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2019年7月5日（星期五）11:18 发表
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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的黎黎、亚明和沈二。欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播-中文频道；在每周五北美东部时间上午9点半，我们会有脸书直播Facebook Live；加广出品的加拿大新闻移动App已经可以在谷歌和苹果应用商店免费下载。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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一个月有 6 条露脊鲸死亡， 人类行为是主要原因

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PHOTO : PÊCHES ET OCÉANS CANADA

根据上周四公布的一项最新研究，在过去的 16 年中，总共记录到 70 条北大西洋露脊鲸死亡，其中一半以上鲸鱼的死因是撞上了船只，或缠住了渔网或渔具。世界上目前只剩下大约 400 条露脊鲸。黎黎报道
里贾纳又查出一起更大规模的华人移民公司欺诈案

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边境服务局到王姓和崔姓夫妇在怀特城的住处翻找垃圾箱证据（Youtube/CBC)

本台曾在两周前报道萨斯克彻温省有几家公司举报华人移民中介的欺诈行为。加拿大广播公司网站星期三又揭出另一起规模更大的欺诈案。调查记者杰夫•里奥（Geoff Leo）在深入调查后，详细报道了这一案件。亚明报道
蒙特利尔第10 届杂技节本周四开幕

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蒙特利尔的确是北美的杂技艺术之都， 这个星期四（7月4日），为期 10 天的蒙特利尔杂技节（ Montréal Complètement Cirque Festival）将拉开序幕。今年已经是蒙特利尔杂技节的第10 年，组织者说，节日的规模在连年扩大，吸引的观众也越来越多，去年有超过 40 万人参加。黎黎报道
加拿大建国152年，从数字见证成长与繁荣

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参加温哥华加拿大国庆活动的华人女士Summer Shen （THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck）

7月1日星期一是加拿大庆祝建国152年国庆日。当天有成千上万的人自发地来到渥太华议会前的广场，参加首都的庆祝活动。CBC和本台记者搜集的更多有关加拿大的数字，从各个角度证明了加拿大这个国家的发展和繁荣。以下是几组颇有代表性的数字。亚明报道
以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；祝您健康愉快，下次节目见！

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