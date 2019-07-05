大选前保守党获得的捐款远超自由党

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大离举行全国大选的日子还有差不多一百天的时间，在执政党自由党和官方反对党保守党这两个最有希望成为执政党的政党中，联邦保守党在政治筹款方面的成绩最好，把特鲁多的执政党自由党抛在后面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大选举委员会从主要政党得到的上报数字，谢尔领导的保守党在2018年筹集了2420万元的政治捐款，这些捐款来自加拿大全国10万4千多个捐款人；这是保守党历史上非大选年筹集政治捐款最多的一年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外，保守党在2018年结束时有净资产510万加元，现金990万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年加拿大保守党在政治广告方面花了2百万加元，其中包括花在向选民介绍保守党新领袖谢尔的电视广告费用120万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相比之下，特鲁多的自由党在2018年从6万6千多名捐款者那里筹集了1590万加元的政治捐款。在2018年结束时自由党有净资产170万加元，现金230万加元。联邦自由党2018年在政治广告方面的开支是80万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Éric Grenier · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada