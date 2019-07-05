多伦多地区房屋销售量价齐升

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加拿大最大城市多伦多地产局的数字显示，6月份房屋销售量与去年同期相比上升了10.4%， 从去年6月8024套住房的成交量增加到今年6月8860套住房的成交量。

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房屋销售量的增加、再加上新挂牌上市的房屋数量略有减少，这让多伦多地区房屋的平均售价上升了3%，达到83万2千7百加元。

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如果从过去6个月的数字来看，多伦多房地产市场在稳步回暖，今年上半年多伦多的住房销售量上升了8.5%、住房平均售价上升了2.4%。

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如果从住房的四大主要类别来看，房价上升幅度最大的是公寓楼单元，平均售价上升了5%；其次是半独立房，平均售价上升了4.5%；第三是排房镇屋，平均售价上升了2.7%；独立房的平均售价没有上升而是下降了0.8%。

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