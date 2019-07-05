新斯科舍省一名警官偷窃转售没收来的海洛因获刑10年

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加拿大皇家骑警一名资深警官星期四在新斯科舍省高等法院被判处10年徒刑。因为他从警局没收的物证柜里偷走没收来的海洛因，拿去出售。

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这位51岁的警官名叫克雷格•伯内特（Craig R. Burnett），伯内特担任加拿大皇家骑警官约20年，曾在国家港口执法队工作。他三年前退休后，每月有3,200加元的退休金。

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今年四月，他被指控涉嫌偷窃毒品和转售毒品等七项罪名。因为他偷窃警局没收后准备销毁的可卡因，交给一个中间人，再卖给毒贩。他以此种方式总共盗窃和出售了10公斤的可卡因，收益约30万加元，由他们三个人分得。伯内特用这笔钱买了价值17,500美元的宝马摩托车，平时也是大手大脚。在被起诉时，不仅没有储蓄，还欠了约13万元的债务。这也是为什么虽然检控方建议法庭对他同时处以罚款8.25万元，而法官没有采纳的原因。

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公诉方检察官约瑟夫•塞尔瓦拉特（Joseph Selvaratnam）认为：“伯内特本人并不是瘾君子，他自己不想成为毒品受害者，贩卖可卡因是由贪婪驱使的”。

新斯科舍省最高法院大法官詹姆斯•奇普曼（James Chipman）在周四的判决时表示，伯内特的罪行严重违背了诚信，“亵渎了他宣誓效忠的法律”。但他建议将伯内特安置在轻罪监狱关押，以保护他能够避开重罪犯人的危险。

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伯内特多年前离婚，有两名子女，都已经成年。他在法庭的认罪陈述时也表达了愧疚。他说：“我一生都做得很好。但这次翻了船。现在我要学会接受对我的判决”。

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伯内特的几位朋友和家人在给法院的见证信中提到了他参与社区活动，比如担任教练。但总的来说比较安静。

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除了被判刑10年，伯内特还被命令向国家登记处提供DNA样本，在余生中不能拥有枪支。

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