香港局势动荡是否有可能再次推高温哥华房市

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自六月下旬以来，香港的局势持续动荡。而最近两个星期，抵达温哥华的香港人明显增多。

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何先生（Chris Ho）即是其中之一。这次他计划留下来，不再回香港。他对记者说：“如今在香港，每个人都非常小心，无论做什么，说什么。我们真的很害怕。自2003年以来，我们一直为不同的问题争论，我们不停地抗争…已经太累了”。

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何先生其实是在加拿大出生的，但自1997年以来一直居住在香港。面对那里政治形势的变化，和居住成本攀升，如今已经47岁的他，决定改变生活，回到加拿大，并且也在敦促他的朋友也这样做。

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何先生说：“我总是向朋友介绍加拿大。告诉他们温哥华是最适合居住的地方。与香港相比，温哥华是天堂。香港只是一个工作场所”。

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此次与他乘飞机一同来到温哥华的就有他的好朋友洪先生（Chanwing Hong）。他也是一名香港居民，出于同样的原因，他希望把家搬到温哥华。洪先生已经递交了移民加拿大的申请。他说：“也许我可以在不同的地方过上更好的生活。我想就是在这里”。

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不断恶化的政治环境和和昂贵的房价

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实际上，像何先生和洪先生这样的香港人还有很多。香港有超过30万人持有加拿大护照。观察家们注意到其中许多人正在离开香港，有点像1997年香港被中国大陆接管时的出走潮。

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香港民众抗议“送中条例” (Kin Cheung/Associated Press)

根据驻香港的移民顾问约翰·胡（John Hu）的说法，本来香港的高昂生活成本就一直在推动居民有离开的想法，此次围绕着有争议的引渡立法的冲突，导致出走的港人激增。

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胡先生说：“港府强力推动向大陆引渡的法案，这实际上会促使人们下决心离开。我们每天都会接待很多人的咨询。自从6月份街头抗议活动以来，我们的业务一直很忙”。

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胡先生说，他所在的移民顾问公司接下的委托订单从每月30个增加到60个左右，而据他所知，其他移民顾问公司也有类似的趋势。

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温哥华的房价会再次被推高吗

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几十年来，温哥华一直是港人热衷的移民目的地。根据2016年人口普查数据，大温哥华地区有74,125人是从香港来的移民。

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房地产经纪人丹·斯卡罗（Dan Scarrow）表示，虽然要确切统计自“送中条例”抗争以来有多少港人来到温哥华并不容易，但他已注意到自6月中旬以来港人来温哥华购房有明显的上升趋势。

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斯卡罗说：“确切的数据要一段时间之后才能显示出来，但在过去的几个周末，我们这些房地产经纪明显感受到，第四波中国大陆人和港人移民加拿大的高潮。至于那些已经移民加拿大的人，有很多也会很快回来”。

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这也引起人们对温哥华房价是否会再次被推高的担心。由于政府出台了一系列控制房价的措施，包括外国买家税，房屋空置税等，温哥华的房价和交易数量都已明显降低，房屋均价已降到百万元以下，是20年来的最低点。

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戴维是一家房地产公司的经理，他说：“新增加的有炒房税，有外国买家税，房屋空置税，加上以前就有的房地产税，300万以上的房产还要额外再交一笔教育税，所有这些都在房地产降温中产生了作用”。

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在谈到新的香港移民潮会不会再次推高温哥华的房价时， 戴维表示不必为此担心，这有两个原因， 一是港人现在要移民加拿大已经不像1997年前那么容易，因为加拿大的投资移民项目已大大减少， 二是大陆人现在已经很难把大笔的钱转出来。他说：“现在中国大陆的钱已经很难出来。 虽然在温哥华购房的外国人不只是来自中国， 但显然中国的购房者对温哥华房价的攀升和冷却都起着重要的作用”。

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