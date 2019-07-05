BC 省沿海星期五连续发生 3 次地震

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星期五（2019年7月5日）早上，加拿大不列颠哥伦比亚省（BC）温哥华岛北部沿海连续发生 3 次4.5 – 5.6级地震。

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加拿大地震局说，这些地震被认为是周三 BC 外海地震后的余震，它们相接的时间非常紧，分别在当地时间星期五早上 5:51、5:58 和6:02 发生。

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根据美国地质调查局（U.S. Geological Survey，USGS）的数据，第1次地震探测到的初步震级为 4.5 级，第2次的强度 5.6 级，第3次测量到的强度是 4.6 级。

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三次地震后，BC省紧急情况机构（Emergency Info B.C.）发布推文说，不会有海啸威胁。

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美国地质调查局也表示，上述三次地震预计不会造成任何伤害。

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BC沿海周三 6.2 级地震

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本星期三（7月3日）晚上， BC省在同一地区发生了一次 6.2 级地震。

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根据美国地质调查局 （U.S. Geological Survey）的数据，周三的地震发生在BC省的 Bella Bella 以西约 204 公里处，深度大约 10 公里，时间是周三晚上9点30分左右。

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当时温哥华岛的北部以及BC省中部地区都有震感。

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美国加州南部周四 6.4级地震

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本星期四 （7月4日），当地时间早上10点半左右，美国加利福尼亚州南部和内华达州部分地区经历了6.4 级地震，这是20年来最强的一次地震。

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加拿大广播公司报道说，这次地震发生在位于洛杉矶东北320公里处里奇克莱斯特市（Ridgecrest）附近的莫哈韦沙漠 （Mojave Desert,），震源深度为 8.7 公里。

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随后发生了数十次余震，其中一次余震强度为 5.4 级。

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美加地震

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美国地质调查局的地球物理学家和值班的地震学家保罗·卡鲁索 （Paul Caruso）说，本周加拿大沿海的地震与美国加利福尼亚州的地震之间没有关联。

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保罗·卡鲁索本周五上午通过电话告诉加拿大广播公司，加利福尼亚州的地震在内陆，加拿大BC 的地震在海洋中，两者相距很远，……没有任何关系。

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美国地质调查局：会有更多余震

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保罗·卡鲁索还表示，在 BC 省发生周三这样强度的地震之后，接着出现余震是 “常见的” 现象。

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他说，预计我们可能会看到余震持续一到两周。

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（CBC）

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