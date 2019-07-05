BC 省沿海星期五连续发生 3 次地震

星期五（2019年7月5日）早上，加拿大不列颠哥伦比亚省（BC）温哥华岛北部沿海连续发生 3 次4.5 – 5.6级地震。
加拿大地震局说，这些地震被认为是周三 BC 外海地震后的余震，它们相接的时间非常紧，分别在当地时间星期五早上 5:51、5:58 和6:02 发生。
根据美国地质调查局（U.S. Geological Survey，USGS）的数据，第1次地震探测到的初步震级为 4.5 级，第2次的强度 5.6 级，第3次测量到的强度是 4.6 级。
三次地震后，BC省紧急情况机构（Emergency Info B.C.）发布推文说，不会有海啸威胁。
美国地质调查局也表示，上述三次地震预计不会造成任何伤害。
BC沿海周三 6.2 级地震
本星期三（7月3日）晚上， BC省在同一地区发生了一次 6.2 级地震。
根据美国地质调查局 （U.S. Geological Survey）的数据，周三的地震发生在BC省的 Bella Bella 以西约 204 公里处，深度大约 10 公里，时间是周三晚上9点30分左右。
当时温哥华岛的北部以及BC省中部地区都有震感。
美国加州南部周四 6.4级地震
本星期四 （7月4日），当地时间早上10点半左右，美国加利福尼亚州南部和内华达州部分地区经历了6.4 级地震，这是20年来最强的一次地震。
加拿大广播公司报道说，这次地震发生在位于洛杉矶东北320公里处里奇克莱斯特市（Ridgecrest）附近的莫哈韦沙漠 （Mojave Desert,），震源深度为 8.7 公里。
随后发生了数十次余震，其中一次余震强度为 5.4 级。
美加地震
美国地质调查局的地球物理学家和值班的地震学家保罗·卡鲁索 （Paul Caruso）说，本周加拿大沿海的地震与美国加利福尼亚州的地震之间没有关联。
保罗·卡鲁索本周五上午通过电话告诉加拿大广播公司，加利福尼亚州的地震在内陆，加拿大BC 的地震在海洋中，两者相距很远，……没有任何关系。
美国地质调查局：会有更多余震
保罗·卡鲁索还表示，在 BC 省发生周三这样强度的地震之后，接着出现余震是 “常见的” 现象。
他说，预计我们可能会看到余震持续一到两周。
（CBC）
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