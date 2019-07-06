美众议院正式要求Facebook暂停Libra虚拟货币项目，称其弱点可能危及金融系统

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美国众议院金融服务委员会正式要求Facebook停止开发其领导的的密码货币项目Libra及其数字钱包Calibra，直到国会和监管机构有时间调查其对全球金融系统可能构成的风险。

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众议院金融服务委员会主席、众议员玛克辛·沃特斯称:“如果像这样的产品和服务监管不当，监管不力，它们可能会带来危及美国和全球金融稳定的系统性风险。…这些漏洞可能会被不良行为者利用和掩盖，就像过去其他密码货币、虚拟交易所和虚拟钱包一样。”

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沃特斯在写给脸书首席执行官马克·扎克伯格、首席运营官雪莉·桑德伯格和卡利布拉首席执行官大卫·马库斯的信正式提出这些要求。



“因为Facebook已经掌握在世界四分之一以上的人口手中，Facebook及其合作伙伴必须立即停止实施计划，直到监管者和国会有机会审查这些风险并采取行动。” 沃特斯今天写给脸书首席执行官马克·扎克伯格信

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虚拟货币libra实际上并不能称作是Facebook拥有的虚拟货币，其组织结构是一个Libra金融组织协会，其成员来自各个有影响的金融机构或者公司。进入Libra协会的“入门”费用为1000万美元。会员可以选择投资更多，以换取更多libra投资代币，这些代币将在libra储备支付基础设施和运营成本后，并从libra储备赚取的利息中获得红利。但libra协会的每个成员无论投入多大在理事会只有一票，包括Facebook自己。

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目前从Libra虚拟货币的发起、开发到推动的主力仍是Facebook自己，虽然像VISA、Mater Card、Uber、Paypal这些和金融以及数字经济紧密相关的公司都在Facebook公布的合作伙伴之列。

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对Facebook的虚拟货币项目的怀疑不仅表现在民主党控制的美国众议院。美国参议院计划于7月16日与虚拟货币项目负责人马库斯举行听证会，理由是担心货币及其对数据隐私构成的潜在风险。此后第二天，美国众议院金融服务委员会也将举行一次关于该项目的听证会。

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对此，Facebook方面的反应是，其发言人周二表示：“随着这一进程的推进，我们期待与立法者合作，包括在即将到来的众议院金融服务委员会听证会上回答他们的问题..”

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