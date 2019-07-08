联邦政府为历史错误又向阿省一原住民保护区赔偿1.5亿元

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加拿大最大的原住民保护区将获得1.5亿加元的政府赔偿，以了结一桩历史问题。

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这个原住民保护区叫布劳德部落（Blood Tribe），位于阿尔伯塔省南部， 面积为1400平方公里。该部落从40年前开始状告联邦政府在1877年规划原住民保留地的边界时，低估了这个部落的人口总数，侵占了他们的土地，到1923年，也毁坏了原住民的养牛农场。

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上个月12日， 联邦法院法官作出长达205页的裁决，让联邦政府归还421平方公里的土地给布劳德部落， 此外还要作出经济赔偿。

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上个星期四，联邦政府原住民关系部长卡罗琳·本内特（Carolyn Bennett）和布劳德部落大酋长罗·福克斯（Roy Fox）在卡尔加里举行赔偿协议签字仪式，以解决这个一个多世纪以前的问题。双方都强调了纠正历史问题对于双方和解的重要性。

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协议的赔偿总金额为1.5亿加元， 其中大部分将用于基础设施建设，包括建造住房，社区管理中心，新的溜冰场等。但也有2700万加元将分发给该部落的原住民。

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联邦政府与原住民关系部长说，自从自由党政府自2015年执政以来， 一直把与原住民的和解作为优先考虑的政务之一。今天我们承认所造成的伤害，是所要更正的历史上若干错误之一。我们在与原住民和解的道路上， 我们还有很多工作要做。包括不会再犯这样的错误。

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大酋长则说，我们需要确保曾经伤害过原住民的错误得到纠正。 我们感谢在这件事上联邦政府所做的工作。希望在其他土地所有权纠纷和历史案件的处理上，也能取得这样的成功。

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