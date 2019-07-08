温哥华为死去的无家可归者举行特别的追悼会

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星期天在温哥华市的素里区，一些曾经住帐篷的无家可归者聚集在一起，追悼已经死去的一些社区成员，并籍此发出一个信息，虽然原来的帐篷区已经拆除，但无家可归的问题并没有完全解决。

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一年多以前，温哥华素里区的135-A街上曾有无家可归者搭起了80个住宿帐篷，当时那里被称作“素里营地”。后来政府在该地区建起了160套模块住房，再加上避难所，提供给大约170名无家可归者住宿 。

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一位名叫万达·斯托帕（Wanda Stopa）的无家可归妇女参与了组织周日的聚会。参加者大多是原来住帐篷的人和他们的朋友。他们聚集者在一起哀悼那些当地无家可归时死去的朋友和亲人。他们在一个条幅上写上了约60名死者的名字。斯托帕说这个名单每天都在增加。

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不列颠·哥伦比亚省的验尸官在3月份发布的一份报告中说，2016年该省有175名无家可归者死亡，而2015年为73人，其中大多数人死于药物过量或酒精中毒。

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当地有一个专门帮助无家可归者的慈善组织“流离失所联盟”（Alliance Displacement），也有代表参加了这一悼念活动。该联盟的组织者之一伊莎贝尔·克鲁珀（Isabel Krupp）说： “我们需要拿出一些空间来哀悼这些生命。把它们装在心里并记住它们”。

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克鲁珀说：“素里的无家可归者问题仍然存在。包括住在模块化住房里居民正在感到被边缘化”。

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斯托帕曾是第一个在该地区搭起帐篷的人。她也说，现在许多原来住在帐篷里的人仍然在外面睡觉或者从一个避难所到避难所。模块住房并没有解决问题。还有很多人在外面住。她自己就在四个月在不远处的另一个地方打起了帐篷，并一直住在那里。而那里已慢慢聚集了约60人。上个星期，市政府的执法人员通知他们搬走，并计划驱散住在营地的人。但她说他们打算坚持下去。

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