(Mathieu Wagner/Radio-Canada)

魁省今夏已有 28 人溺水死亡，专家呼吁注意安全

作者 黎黎 |
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发表 2019年7月8日（星期一）14:55
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星期一（7月8日），圣劳伦斯河 （St. Lawrence River）上一艘船翻船，两名男子落水，警方正在进行搜救行动，救上来一人，但另一名男子仍然失踪。

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Simon-Marc Charron/Radio-Canada

就在这起事故的前一天，魁北克省拉瓦尔 （Laval）市 1 名 4 岁男孩在自家游泳池溺水身亡。

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4岁男孩溺亡

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加拿大广播公司报道说，周日（7月7日）下午15点左右，拉瓦尔市一名 4岁男孩在自家后院的游泳池内溺水，被救出来后已经失去了知觉，当时大人们都在院子里。

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警方说，急救人员抵达后对男孩进行了心肺复苏，并把他送到医院，该男孩在周日晚上被宣布死亡。

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警方正在调查，并在等待验尸官的报告。

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另外，7月1日，蒙特利市也有一名6岁男孩在公寓楼的游泳池内溺亡，当时有救生员在现场监督。

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Radio-Canada

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今年溺亡大增

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加拿大广播公司报道说，去年同期，魁北克全省有 22 人溺水死亡，今年已经有 28 人溺亡。

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加拿大救生协会（Lifesaving Society）魁北克分会的行政主任雷纳尔德·霍金斯 （Raynald Hawkins）说：

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魁北克省平均每年大约有 80 人溺水死亡。

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40% 死在河流中

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霍金斯说，魁北克省 40% 以上的溺亡事故发生在河流中。

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今年魁北克省的河流水位高，水流强，人们在乘船时穿上救生衣、船上备有救生圈等装置是非常重要的保护措施。

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他说，我们都知道魁北克省的河流和湖泊在夏天非常有吸引力，但是，现实是河流和湖泊也具有危险性。

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成人监督

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对于防止孩子溺亡，加拿大救生协会魁北克分会负责人表示，监督游泳池中的孩子，是每个人的责任，尤其是在游泳池里人很多的时候。

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他说，救生员很难做到同时监督 40-50 人，当救生员对游泳池池面进行视觉扫描时，其视野有局限性。

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雷纳尔德·霍金斯说：

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溺水发生的很快，15 到 20 秒孩子就可能溺亡，对于父母来说，在泳池中，必须让孩子处在你手臂可及的范围内，否认就可能保护不了孩子。

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救生员：需要时刻警惕

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Oliver Leiriao (Brian Lapuz/CBC)

蒙特利尔市 20 岁的奥利维·雷瑞（Oliver Leiriao）在 Westmount 的 YMCA 担任泳池救生员已经有两年时间，他说：

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孩子们比成人更容易疲惫，如果你看到有孩子好像在试图抓住什么，这通常就表明有了问题。

他接着说，对于救生员来说，保持注意力集中是重要的，然而，如果你盯着水面盯了一个小时，注意力往往会有所减弱。

他说，在 Westmount 的 YMCA，工作人员已经增加了泳池的救生圈以及其他浮游设备，目的是可以让孩子们随时抓住。

(Brian Lapuz/CBC)

奥利维·雷瑞接着表示，小的孩子一定要穿上救生衣，另外，只要孩子在水里，父母的眼睛就不能移开，必须时刻保持安全意识，以确保不发生事故。

（CBC / Brian Lapuz）

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