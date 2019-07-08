3条露脊鲸被渔网缠住，加拿大救鲸队说解救难度大

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星期一（7月8日），加拿大新不伦瑞克省的 Campobello 救鲸队（Campobello Whale Rescue Team）前往圣劳伦斯湾南部水域，帮助 3 条北大西洋露脊鲸脱开缠上的渔网。

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Campobello 救鲸队的主任 Mackie Greene 表示，解救行动的难度很大，不大可能让 3 条鲸鱼都摆脱渔网。

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他说，如果把难度按 1 到 10 排列，解救 3 条鲸鱼的难度大约为 8。

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他接着表示，今年到目前已经有 6 条露脊鲸死亡，我们必须采取行动。

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Campobello 救鲸队于周一早上离开了 Campobello 岛，前往新不伦瑞克省阿卡迪亚半岛东北部近 500 公里处的 Shippagan。

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星期二，他们将开始寻找 3 条缠上了渔网渔具的鲸鱼。

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对于鲸鱼救援来说天气至关重要。

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在上述 3 条鲸鱼被发现后，这支鲸鱼救援队已经等了一周左右，希望天气状况改善，因为只有在风力不大、海面平静的情况下他们才能工作。

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目前世界上还剩下大约 400 条北大西洋露脊鲸。

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（CBC，Radio Canada）

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